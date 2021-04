Le Conseil d'Administration de Drone Volt approuvé le 14 octobre 2020 le principe d'une émission de 2 500 bons d'émission, lesquels donneront lieu, sur exercice, à l'émission de 2 500 obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles (ORNAN) assorties de bons de souscription d'actions (BSA, au profit du fonds d'investissement YA II PN, LTD, fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors, représentant un financement obligataire d'un montant nominal total maximum de 25 millions d'euros.



Le Conseil d'Administration a délégué au Président Directeur Général le pouvoir de décider le lancement de cette opération, d'en arrêter les termes définitifs, d'émettre les bons d'émission, et de procéder à l'émission des ORNAN avec BSA attachés.



Faisant usage de la subdélégation qui lui a été accordée par le Conseil d'Administration du 28 avril 2020, le Président Directeur Général a décidé de procéder au tirage de la première et deuxième tranche d'ORNAN avec BSA attachés.



Conformément aux dispositions du contrat de financement conclu le 14 octobre 2020 avec l'Investisseur, deux tranches d'ORNAN avec BSA attachés de 1 million d'euros de valeur nominale ont été souscrites ce jour, correspondant à l'émission au profit de l'investisseur de 200 ORNAN auxquelles sont attachés 37 037 037 BSA.