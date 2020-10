Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt a annoncé le succès d’une émission obligataire de 1,132 million d’euros. Le groupe a décidé de procéder à une nouvelle émission reprenant les mêmes caractéristiques que les deux émissions précédentes, d’échéances 2022, devenues trop petites et qui ont été remboursées fin septembre 2020 en numéraire. Cette émission s’apparente à un prêt classique sur 3 ans avec un remboursement mensuel des intérêts (7% l’an) et du capital en numéraire.A l'échéance, le souscripteur percevra un intérêt complémentaire in fine de 7% l'an.Le spécialiste des drones bénéficie d'une option de remboursement à tout moment sans pénalité, ainsi que d'une option de remboursement du capital et des intérêts restants dus en actions.Les échéances de l'emprunt ont ainsi vocation à être remboursées en numéraire, permettant de limiter la dilution. Drone Volt se garde cependant la possibilité de rembourser le capital et les intérêts en actions.En retenant le cours de clôture du 15 octobre 2020, la dilution maximale de cette émission serait de 2,6%. Ainsi un actionnaire qui détiendrait 1% du capital avant l'opération en détiendrait ainsi 0,974% en cas de remboursement effectué intégralement en actions.