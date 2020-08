Drone Volt : A suivre aujourd'hui

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Drone Volt et sa filiale Aerialtronics, experts en intelligence artificielle embarquée et constructeurs de drones civils professionnels, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société américaine Aquiline Drones, en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de 2 de ses drones : l'Hercules 2 et le Alture Zenith avec sa caméra intelligente Pensar aux Etats-Unis, d'un montant minimum de 850 000 dollars pour la première année. Les discussions menées depuis plusieurs mois devraient aboutir à un contrat définitif ces prochaines semaines.L'accord signé porte sur l'expertise de Drone Volt dans la conception de drones et de caméras basés sur de l'intelligence artificielle embarquée. Dans ce cadre, Aquiline Drones souhaite investir pour produire aux Etats-Unis dans ses usines d'Hartford, Connecticut, le Hercules 2 dès septembre 2020, puis le Altura Zenith en fin d'année, au rythme de 1000 unités par mois. La société américaine étendra sa production mensuelle à 3 000 unités par mois au cours des mois suivants. Aquiline Drones ambitionne d'atteindre une production de 10 000 unités par mois comme but ultime à terme.En contrepartie de l'octroi de licences pour une durée de 5 ans, révisé annuellement, Drone Volt recevra 10% du prix unitaire conseillé par drone (MSRP), pour un minimum annuel de 250 000 dollars américains pour l'Altura Zenith et 150 000 dollars américains pour le Hercules 2. Ces montants seront appréciés de 10% chaque année. De plus, sur ces 2 modèles, 450 000 dollars américains viendront s'ajouter à ces montants la première année en compensation du transfert de savoir-faire.