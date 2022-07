Drone Volt : Bpifrance accorde un prêt innovation de 2.5ME

Drone Volt annonce avoir obtenu un Prêt Innovation de 2,5 millions d'euros accordé par Bpifrance, un financement qui permettre de soutenir les efforts du groupe en matière de R&D.



Le Prêt Innovation est réservé aux PME et petites ETI créées depuis plus de trois ans, développant et/ou commercialisant un nouveau produit, procédé ou service et pouvant justifier d'une innovation, notamment par des dépenses des R&D significatives.



Concrètement, le prêt s'étirera sur les 7 prochaines années avec 2 années de différé (jusqu'en septembre 2024) avec un taux d'intérêt de 4,30%. Ce mécanisme est soutenu par le Fonds de garantie paneuropéen (EGF Guarantee Instrument), mis en oeuvre par le Fonds Européen d'Investissement (FEI)

avec le soutien financier des Etats membres contribuant à ce fonds de garantie.



