DRONE VOLT

Chiffre d'affaires record et consolidation de la marge brute au 1er semestre 2022

Villepinte, le 13 juillet 2022

Chiffre d'affaires en croissance de +10% et taux de marge brute solide à 34% ;

Succès de la stratégie de croissance externe avec les intégrations réussies de SKYTOOLS et des actifs de VIKING DRONES ;

Innovations continues avec le nouveau Heliplane, la finalisation du développement du Linedrone avec Hydro-Québec et le futur drone à hydrogène, avec ROTH2 et PRAGMA INDUSTRIES ;

Perspectives favorables pour la suite de l'exercice avec de nouvelles commandes en cours de négociation, notamment à la suite d'EUROSATORY.

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2022.

Données non auditées en keuros – Normes IFRS S1 2021 S1 2022[1] Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 697 1 387 -18% dont Marques Tiers 1 958 2 636 +35% TOTAL 3 655 4 023 +10% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 061 928 -13% dont Marques Tiers 372 445 +20% TOTAL 1 433 1 373 -4% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 63% 67% +4 points dont Marques Tiers 19% 17% -2 points TOTAL 39% 34% -5 points

« Comme nous l'avions prévu et annoncé, nous avons su renouer avec une bonne dynamique de croissance au 2ème trimestre, après un 1er trimestre en léger repli, pour atteindre un record de facturations à mi-exercice. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Même si l'effet de base est exigeant au 3ème trimestre, avec un chiffre d'affaires record l'année dernière, nous restons optimistes et continuons à engranger des commandes significatives avant même les lancements de nouveaux drones très attendus d'ici à la fin de l'année. »

Chiffre d'affaires en croissance de +10%

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2022 affiche une progression de 10% par rapport au 1er semestre 2021, et atteint pour la première fois la barre des 4,0 millions d'euros. Le chiffre d'affaires des activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) ressort à 1,4 million d'euros (-18%) avec plusieurs commandes enregistrées en fin de semestre qui donneront lieu à des livraisons et des facturations sur le 2nd semestre 2022. Depuis le début de l'année, DRONE VOLT a livré 29 drones conçus et assemblés par le Groupe (33 au 1er semestre 2021), dont 5 drones HERCULES 20 à AQUILINE DRONE qui consacre aujourd'hui l'intégralité de ses efforts commerciaux sur la distribution du modèle après avoir commandé un peu plus de 200 HERCULES 2 depuis le début du partenariat. Ainsi, DRONE VOLT pourrait suspendre temporairement la facturation des licences de production (650 keuros sur le 1er semestre 2022) à partir du second semestre 2022 pour privilégier la distribution d'HERCULES 20, notamment dans sa version SPRAY.

L'activité Marques Tiers a enregistré un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros, en croissance de +35% grâce à une meilleure disponibilité des produits.

Amélioration de la marge des produits à forte valeur ajoutée

La marge brute des activités à forte valeur ajoutée ressort à 928 keuros au 1er semestre 2022, soit un taux de marge de 67%, en hausse de 4 points par rapport au 1er semestre 2021. Cette progression provient de la reprise des activités de services après la fin des restrictions de circulation et des redevances issues de l'accord de licences conclu avec AQUILINE DRONES en octobre 2020.

La marge brute consolidée du Groupe ressort à 1,4 million d'euros (-4%), soit 34% du chiffre d'affaires, compte tenu du mix d'activité et du poids relatif de l'activité Marques Tiers.

Succès de la stratégie de croissance externe

Ce début d'année a été marqué par deux acquisitions stratégiques, la société SKYTOOLS et les actifs de l'entreprise VIKING DRONE, dont les intégrations se déroulent conformément à la feuille de route.

Concernant SKYTOOLS, acteur de la distribution et des services par drones aux Pays-Bas, les synergies commerciales se mettent en place et la société a déjà contribué à hauteur de 357 keuros au 1er semestre 2022 avec un taux de marge brute moyen de 46%. Les perspectives commerciales sont très bonnes pour la seconde moitié de l'année.

S'agissant des actifs de l'entreprise VIKING DRONE, un acteur danois spécialisé dans les drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs, ces nouvelles expertises technologiques, notamment autour des systèmes de communication 4G/5G, sont progressivement intégrées dans les nouvelles lignes de produits du Groupe.

Le Groupe continue d'étudier des opportunités d'acquisitions pour renforcer ses technologies et ses activités tout en restant très sélectif dans l'analyse des dossiers.

Innovations continues avec plusieurs nouveaux produits phares

Le 1er semestre 2022 a également été marqué par plusieurs innovations technologiques qui seront au cœur de la dynamique commerciale des prochains semestres.

Ainsi, début 2022, DRONE VOLT a dévoilé la nouvelle version de son drone Héliplane. Ce nouveau drone de type VTOL (Vertical Take Off and Landing), doté d'une voilure fixe et disponible en deux versions (2,4 m et 3,4 m d'envergure), se caractérise par sa capacité à décoller de manière verticale comme un drone classique, puis à voler comme un avion grâce à un moteur placé à l'arrière de l'appareil. Fin juin, DRONE VOLT a annoncé la vente d'un Heliplane LRS (version 2,4 m) au Groupe Gilbert, un acteur important du transport, de la logistique et du génie civil et minier au Canada.

Dans le même temps, DRONE VOLT a poursuivi, en étroite collaboration avec son partenaire Hydro-Québec, le plus grand producteur d'électricité du Canada, l'industrialisation des premiers Linedrone[2]. Les premiers vols d'essai de la version de série vont être réalisés en juillet, conformément au planning annoncé. CIGRE Technical Exhibition 2022, le plus grand salon mondial des professionnels du secteur de l'électricité, qui aura lieu du 29 août au 2 septembre prochain à Paris, sera l'occasion pour DRONE VOLT de présenter toutes les solutions « PowerLine ».

Enfin, à plus long terme, DRONE VOLT poursuit ses développements autour d'un drone à hydrogène dans le cadre de ses partenariats stratégiques avec les sociétés ROTH2 (stations de ravitaillement) et PRAGMA INDUSTRIES (piles à combustible). DRONE VOLT précise que les dates butoirs des augmentations de capital prévues dans le cadre de l'opération d'échange de titres auront lieu à chaque fin de mois jusqu'au mois de décembre 2022.

Perspectives commerciales favorables pour le second semestre

Pour la suite de l'exercice 2022, DRONE VOLT anticipe une activité commerciale soutenue, avec des négociations en cours portant sur de nouvelles commandes significatives, que ce soit dans le prolongement du salon EUROSATORY, qui a eu lieu du 13 au 17 juin 2022, ou des accords de distribution avec AQUILINE DRONE aux États-Unis ou avec un client d'Europe centrale qui a généré 8 ventes de drones HERCULES 20 SPRAY à fin juin 2022. .

Prochain communiqué : Résultats du 1er semestre 2022, mercredi 14 septembre 2022

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Chiffres intégrant la contribution de la société néerlandaise SKYTOOLS depuis le 18 janvier 2022.

[2] Drone destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension. Il permet de déceler les pertes d'énergie d'un réseau électrique afin de déterminer avec précision les besoins de maintenance.

