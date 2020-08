DRONE VOLT

RENFORCE SA TRESORERIE D'1,6 M€

POUR CAPTER LE PLEIN POTENTIEL

DE LA REPRISE D'ACTIVITÉ



Villepinte, le 26 août 2020

DRONE VOLT, experts en intelligence artificielle embarquée et constructeurs de drones civils professionnels, annonce l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA), le 25 août 2020, pour un montant d'1,613 M€

Cette nouvelle ligne de financement s'inscrit dans la continuité des mesures précédemment présentées (voir notamment communiqué du 22 juillet) visant à sécuriser l'horizon financier du Groupe et à se doter des moyens nécessaires pour tirer pleinement profit de la reprise de la demande qui a suivi la fin du confinement. En outre, elle permet de réaffirmer la solidité du Groupe auprès de ses clients et futurs partenaires.

Ce financement prend la forme d'une émission de 1 613 obligations convertibles d'un montant nominal de 1 000 €, réservée à des investisseurs qualifiés, d'une maturité de 24 mois, portant un intérêt de 12% et amortissables mensuellement. Les obligations seront remboursées soit en numéraire soit en titres selon le choix définitif du souscripteur qui sera réalisé lors de la première mensualité de remboursement.

En cas de besoins financiers supplémentaires, le Groupe pourrait émettre de nouvelles OCA, jusqu'à un montant global maximum de 10 M€ d'ici le 31 décembre 2020.

L'opération a été mise en œuvre par décision du 30 juillet 2020, sur délégation de pouvoirs du Conseil d'administration, réuni le même jour, faisant usage de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires du 26 juin 2020 (11ème résolution relative aux émissions à certaines catégories de personnes).

En retenant le cours de clôture du 25 août 2020 – 0,1275 euros – et dans le cas où l'ensemble des obligations seraient converties, un actionnaire détenant 1% du capital avant cette opération détiendrait à l'issue 0,906 %.

Olivier GUALDONI, PDG de DRONE VOLT déclare : « Nous sommes satisfaits d'avoir pu mettre en œuvre un nouveau financement pour le Groupe. Il va nous permettre de soutenir la reprise de nos activités qui s'annonce d'autant plus prometteuse que le groupe n'a subi aucune annulation de commandes durant la crise sanitaire. »

CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION

Montant nominal maximum 10 000 000 euros Valeur nominale des obligations 1 000 euros Nombre maximum d'obligations émises 10 000 Date de l'émission Jour de réception du bulletin de souscription Date d'échéance 24 mois après la date d'émission Fin de la période de souscription 31 décembre 2020 Modalité de souscription En numéraire ou par compensation de créance certaine, liquide

et exigible détenue par l'Obligataire à l'encontre de l'émetteur Prix d'émission 100% de la valeur nominale Intérêts Taux fixe de 12% par an, payables mensuellement Remboursement

Remboursement du principal mensuellement, concomitamment au paiement des Intérêts ;

Les montants pourront être remboursés en numéraire ou en actions DRONE VOLT par compensation de créance ;

Le porteur ne pourra faire qu'un choix pour l'intégralité de sa position (soit tout en numéraire, soit tout en actions DRONE VOLT). Conversion Lors du choix d'un paiement en actions Drone Volt, le remboursement sera effectué par livraison d'un nombre d'actions de l'Emetteur déterminé par application de la formule suivante : (??/??)



où :

CA = montant nominal total des obligations remboursées ;

CP = Prix de conversion à la date de remboursement.



avec :

Prix de conversion = 85% de la moyenne pondérée des VWAP jour des actions de l'Emetteur sur une période de dix (10) jours de bourse précédant la date de remboursement

Remboursement anticipé Faculté d'amortir par anticipation tout ou partie des obligations en circulation, à compter du 6ème mois suivant la date de souscription à chaque date de paiement ; Interviendra par remboursement au pair en numéraire majoré des Intérêts et Intérêts de Retard, le cas échéant, échus et exigibles, sans autres frais Actions nouvelles

Les actions seront admises à la cotation sur le marché Growth d'Euronext (ou tout autre marché de cotation) et seront assimilables aux actions existantes

FACTEURS DE RISQUE

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le Rapport Financier Annuel 2019 de la Société, disponible sur le site Internet de Drone Volt.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

