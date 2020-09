Villepinte, le 9 septembre 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce l'acquisition des 49,8% restant du capital de la société sa filiale néerlandaise AERIALTRONICS DV BV spécialisée dans la conception de drones et en intelligence artificielle.

DRONE VOLT, qui détenait déjà 50,2% du capital social d'AERIATRONICS, a procédé à l'acquisition du capital non détenu, ainsi que des bons de souscription en circulation.

Pour rappel, les actifs d'AERIALTRONICS avaient été rachetés en septembre 2017 par DRONE VOLT accompagné de business angels pour limiter les risques. Les trois années écoulées ont permis de poursuivre les programmes de R&D, de relancer les ventes et de positionner AERIALTRONICS comme un acteur unique dans la conception de drones et en intelligence artificielle avec une caméra PENSAR dotée d'un module de reconnaissance de formes.

Restructurée et en forte croissance, AERIALTRONICS a été valorisée respectivement à 7 et 10 millions d'euros par les cabinets indépendants AlphaValue et AA Fineval[1]. L'acquisition du solde du capital annoncé ce jour a été effectuée sur une base de valorisation de 5 millions d'euros. En outre, l'acquisition des parts sera réalisée sous forme d'un crédit-vendeur sur 36 mois à un taux d'intérêt de 3%, limitant ainsi les flux de trésorerie à court terme.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Je suis très heureux de cette opération qui permet à DRONE VOLT de capter toute la valeur de notre filiale AERIALTRONICS au moment où ses solutions sont très demandées et pourraient générer des commandes significatives. »

Prochain communiqué : résultats du 1er semestre 2020, le 16 septembre 2020

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER

DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] Etude réalisée par Monsieur Antoine Nodet, Président d'AA Fineval, responsable du secteur aéronautique à la SFAF

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lmtvYcmcaG/KyJprZpllbJdqZ5lnmZKYamaexGmeaZfJbGmSmJdiZsiXZm9lnmhu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/64938-aldrv_-rachat-mino-at_septembre_2020_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2020 ActusNews