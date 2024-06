Villepinte, le 25 juin 2024

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, tire un bilan très positif de sa présence au salon Eurosatory, le rendez-vous mondial de la défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre.

Le groupe a pu y présenter ses solutions dédiées :

Le DRONE VOLT KOBRA, drone unique qui embarque un processeur NVIDIA compatible avec les outils d'Intelligence Artificielle et dont la structure en aluminium permet le refroidissement des composants électroniques ;

L'HERCULES 20, présenté avec son treuil, capable d'emporter plus de 15 kilos pendant plus de 30 minutes ;

L'HELIPLANE LRS PRO BELUGA, drone doté d'une voilure fixe qui lui autorise des durées de vol supérieures à 2 heures avec une charge utile de 10 kilos.

Les demandes qualifiées pour les solutions drones mais aussi pour l'activité de prestation de services ont largement dépassé celles que DRONE VOLT avait rencontré dans les précédents évènements de ce type. Le groupe a pu ainsi comptabiliser une centaine de nouveaux prospects, dont 90% à l'international.

Présent sur le salon, notamment pour accueillir les nombreuses délégations étrangères qui ont afflué sur le stand de DRONE VOLT, Stefano Valentini, Président du Conseil d'administration, déclare : « Les drones sont désormais au cœur des projets de défense et de sécurité. Toutes les organisations nationales et internationales ont fait part de leur volonté de construire une véritable industrie du drone européenne, de ne plus dépendre des industries chinoises et même d'interdire rapidement l'utilisation de leurs solutions. »

En marge de cet évènement, Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT (à droite sur la photo), a eu l'occasion de présenter personnellement DRONE VOLT à Monsieur Sébastien Lecornu, Ministre des Armées (à gauche sur la photo).

Marc Courcelle ajoute : « Eurosatory a été l'occasion pour DRONE VOLT de signer la charte pour le Pacte Drone avec le Ministère des Armées et 50 industriels français. Ce pacte a pour objectif de fluidifier les relations des industriels du drone avec l'Etat. Il traduit le changement de paradigme dans notre industrie et la prise de conscience de son enjeu stratégique aux plus hauts sommets de l'Etat. »

Fort de ce coup de projecteur donné, DRONE VOLT entend désormais transformer l'essai rapidement en convertissant les intentions en commandes fermes et conserver la dynamique actuelle de forte croissance.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, mercredi 10 juillet 2024

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2023, en croissance annuelle de 74%.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS - Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88 finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73 dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER AYA communication

Antonin Violette – T : +33 6 47 48 63 25 aviolette@aya-communication.fr

