Drone Volt : LOI pour un droit de licence aux Etats-Unis

25/08/2020 | 13:57

Drone Volt et sa filiale Aerialtronics annoncent la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société américaine Aquiline Drones, en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de deux drones aux Etats-Unis.



Ce droit porte sur l'Hercules 2 et l'Altura Zenith avec sa caméra intelligente Pensar, pour un montant minimum de 850.000 dollars pour la première année. Les discussions menées depuis plusieurs mois devraient aboutir à un contrat définitif ces prochaines semaines.



En outre, dans le but de garantir le bon développement du partenariat, une prise de participation en actions devrait être incluse dans l'accord sous la forme d'un échange de 10% des actions Drone Volt contre 10% des actions Aquiline Drones.



