Villepinte, le 14 juin 2022

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce un nouveau calendrier de l'opération financière avec PRAGMA INDUSTRIES, spécialiste français de la pile à combustible (hydrogène).

DRONE VOLT précise les nouvelles dates concernant l'opération d'échange de titres avec PRAGMA INDUSTRIES à la suite de la création d'une joint-venture par les deux sociétés dans l'objectif de créer des drones capables de voler sur de longues distances avec des piles à combustible H 2 .

Le 28 avril 2022, DRONE VOLT avait annoncé un calendrier de réalisation de plusieurs augmentations de capital[1] dans le cadre de la création de cette joint-venture. Pour des raisons techniques, ces opérations n'ont pu se dérouler à temps.

Ainsi, DRONE VOLT précise un nouveau calendrier dont les dates butoirs sont les suivantes : 14 juin 2022, 27 juin 2022, 15 juillet 2022, 30 septembre 2022, 28 octobre 2022 et 30 novembre 2022 et 31 décembre 2022.

Dans le prolongement de cet accord, DRONE VOLT devrait détenir, à terme, environ 10% du capital de PRAGMA INDUSTRIES et que ce dernier devrait lancer un processus d'introduction en Bourse sur Euronext Growth dans les prochains mois.

Pour rappel, DRONE VOLT et PRAGMA INDUSTRIES vont créer une joint-venture qui aura pour objectif d'offrir à tous les fabricants de drones à voilure fixe ou tournante des moteurs à hydrogène qui, grâce à la pile à combustible, permettent de transformer l'hydrogène en électricité. Les premiers calculs indiquent que ces technologies devraient permettre de doubler l'autonomie des drones fonctionnant sur simple batterie.

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2022, mercredi 13 juillet 2022

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en 2021.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Bon de souscription : Mnémo : BNBS.PA – Code ISIN : FR0014007951

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

[1] 5 mai 2022, 19 mai 2022, 24 juin 2022, 1er août 2022, 6 septembre 2022, 12 octobre 2022 et 18 novembre 2022.

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : x25vY8WalZeXx2praspmbWGXbm+Tx2fHlmKdyZJrZpeccHKTlphibJycZnBlnm5v

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74999-aldrv_pragma_2_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews