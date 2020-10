Villepinte, le 27 octobre 2020

DRONE VOLT BENELUX, filiale du groupe DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a vendu et réalisé sa première prestation de services pour un vol hors vue pour le compte de l'un de ses clients.

A la fin du 1er trimestre 2020, DRONE VOLT avait fait la démonstration de son savoir-faire en menant avec succès le premier vol hors vue BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) de son drone VTOL. Grâce à une autorisation spéciale, du même esprit que celle obtenue aux Etats-Unis par Amazon ou FedEx pour leurs essais de transport de colis, le drone avait ainsi parcouru une distance de 20 km en 19 minutes, une première en Belgique.

Aujourd'hui, DRONE VOLT BENELUX annonce avoir vendu et réalisé avec succès sa première prestation de services pour le compte de l'un de ses clients. Le drone VTOL a ainsi pu réaliser plusieurs missions, sur une durée de 5 heures, qui ont permis d'inspecter, de nuit et en vol automatique, des dizaines de kilomètres de réseaux câblés.

Ce type de mission devrait se développer rapidement. Le drone permet de couvrir un large rayon d'action, de nuit, sans émission de GES[1], sans bruit ni mise en danger des personnels. Il constitue ainsi une alternative infiniment plus économique que l'utilisation d'hélicoptères.

« Le succès de cette première prestation de service pourrait en appeler d'autres. » déclare Benoît de Bruyn, DG de DRONE VOLT BENELUX. « Pour être efficaces, les réseaux ont besoin d'être inspectés très régulièrement et l'inspection par drones permet, parmi ses nombreux avantages, d'éviter l'interruption du service. »

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



[1] Gaz à effet de serre

