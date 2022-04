Drone Volt : joint-venture autour des drones à hydrogène

Drone Volt annonce la création d'une joint-venture avec la société Pragma Industries, présenté comme 'l'un des leaders de la conception et de la production de piles à hydrogène compactes' dans le but de créer des drones capables de voler sur de longues distances avec des piles à combustibles H2.



Pilotée par Drone Volt, cette joint-venture aura pour objectif d'offrir à tous les fabricants de drones des moteurs à hydrogène qui permettent de transformer l'hydrogène en électricité.



'La mise en commun des technologies et de la R&D devrait entraîner un bond technologique majeur dans le secteur du drone', estime Drone Volt.



Dans le prolongement de cet accord, les deux partenaires ont convenu de procéder à une série d'augmentations de capital réciproques afin de renforcer leur partenariat par des liens capitalistiques. Les augmentations de capital de Pragma Industries au profit de Drone Volt permettront au Groupe de détenir, à terme, environ 10% du capital de Pragma Industries.



Pragma Industries souscrira également à plusieurs augmentations de capital dans Drone Volt au cours de l'exercice 2022, sans toutefois pouvoir détenir plus de 10% du capital social de Drone Volt compte tenu de la réglementation sur les participations croisées entre sociétés commerciales françaises.



