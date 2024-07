Drone Volt : lancement d'une augmentation de capital

Drone Volt a fait état jeudi de son intention de lancer une augmentation de capital de 2,3 millions d'euros, le groupe cherchant à se renforcer financièrement afin de répondre à la croissance de son marché.



Cette annonce faisait toutefois plonger le titre du constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels, qui lâchait plus de 9% en fin de matinée.



Cette chute porte le repli de la valeur à plus de 31% depuis le début de l'année.



Le prix de souscription de 0,0065 euro par action fait apparaître une décote de 15,5% par rapport au cours de clôture de l'action d'hier soir.



La période de souscription s'étendra du 17 juillet au 26 juillet sur la base d'une action donnant droit à un DPS, sachant que cinq DPS permettront de souscrire à une action nouvelle.



A titre indicatif, un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à l'augmentation de capital et ne souscrivant pas à celle-ci se trouvera dilué à 0,83% suite à la levée de fonds.



'Cette opération était attendue, le besoin de financement 2024, après l'augmentation de capital de début d'année, étant estimé à plus de cinq millions d'euros par nos soins', rappellent ce matin les analystes d'Invest Securities.



'Malgré la sensible amélioration des performances opérationnelles, une nouvelle opération sera nécessaire d'ici la fin d'année', prévient la société de Bourse.



A noter que le montant de l'augmentation de capital pourrait être porté à 2,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.



