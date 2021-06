Villepinte, le 21 juin 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, a convié ses actionnaires en Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire, sur deuxième convocation, le vendredi 18 juin 2021 à 10h30.

Dans le contexte d'épidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions adoptées par le gouvernement pour freiner sa propagation, l'Assemblée Générale des actionnaires de la société Drone Volt (l'« Assemblée Générale ») s'est réunie à huis-clos, sur deuxième convocation, le 18 juin 2021 au siège social de la société situé 14, rue de la Perdrix – 93240 Villepinte.

Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président détenait un nombre total de 65.719.218 actions (soit 26.705 % des actions ayant le droit de vote) et représentant 66.188.534 voix.

Aucun quorum n'était requis pour voter sur les résolutions à titre ordinaire. Le quorum requis pour voter sur les résolutions à titre extraordinaire a été atteint. Dès lors, les résolutions n°1 à n°26 ont été soumises au vote des actionnaires et ont toutes été adoptées.

A la suite du décès de Monsieur Olivier Gualdoni, Monsieur Dimitri Batsis a été coopté administrateur puis élu Président du Conseil d'administration pendant un période intérimaire entre le 18 octobre 2020 et le 19 janvier 2021. Lors d'une réunion du Conseil d'administration en date du 19 janvier 2021, Monsieur Stefano Valentini a été coopté administrateur au sein de la Société, en remplacement de Monsieur Dimitri Batsis, démissionnaire. Par ailleurs, le mandat d'administrateur de Monsieur Stanislas Veillet expirait à l'issue de l'Assemblée Générale. Dans ce cadre, l'Assemblée Générale a notamment décidé de ratifier les cooptations de Monsieur Dimitri Batsis et de Monsieur Stefano Valentini pour la durée du mandat de leurs prédécesseurs restant à courir et de décider du renouvellement du mandat de Monsieur Stanislas Veillet.

Au titre de la 10ème résolution, l'Assemblée Générale a décidé d'autoriser la mise en œuvre d'un programme de rachat par la Société de ses propres actions.

Au titre de la 11ème résolution, l'Assemblée Générale a décidé d'autoriser la réduction du capital social par voie d'annulation, en une ou plusieurs fois, de tout ou partie des actions de la Société rachetées dans le cadre de toute autorisation donnée par l'Assemblée Générale des actionnaires en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, dans la limite de 10% du capital social.

Plusieurs délégations de compétence et autorisations financières ont été consenties au Conseil d'administration, afin de lui permettre d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles, et de choisir, en fonction des conditions de marché, les moyens les mieux adaptés au financement du développement de la Société (12ème à 24ème résolutions).

Aussi, l'Assemblée Générale a décidé de procéder aux modifications statutaires qui lui étaient proposées et visant notamment la refonte des statuts de la Société.

Enfin, l'Assemblée Générale a conféré tous pouvoirs pour effectuer tous dépôts, publications ou formalités prescrits par la loi et relatifs aux résolutions adoptées.

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



