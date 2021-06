Villepinte, le 17 juin 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce la signature d'un partenariat industriel majeur portant sur la production à court terme de drones propulsés par des moteurs à hydrogène.

Ce nouveau partenariat majeur signé avec ROTH2, leader français dans la production d'accus en acier à haute pression, vise à offrir des motorisations à hydrogène pour les drones HERCULES 10 et HERCULES 20 de DRONE VOLT, mais aussi à déployer des stations de rechargement permettant de ravitailler les drones en hydrogène à haute pression. Les drones ainsi motorisés pourront voler au moins deux fois plus longtemps pour une même capacité d'emport et sur des distances plus longues.

ROTH2 est une entreprise française basée à Lyon, dotée d'un bureau d'étude ayant une parfaite connaissance des contraintes des gaz à très haute pression. Elle fabrique depuis des décennies des réservoirs de stockage de gaz en contrainte extrême, dont le gaz naturel ou l'hydrogène. ROTH2 va concevoir et fabriquer des stations de ravitaillement en hydrogène destinées à recharger les drones. Ces stations pourraient être commercialisées par ROTH2 dès cette année sous la marque DRONE VOLT. Ainsi, DRONE VOLT percevra des revenus de licences sur les ventes de stations destinées au ravitaillement de drones.

« L'utilisation de solutions propulsées par des moteurs à hydrogène va permettre d'améliorer encore la productivité de nos plus gros porteurs pour les applications dans lesquelles ils sont les plus utilisés. Les débouchés commerciaux sont multiples et vont du traitement des vignes au nettoyage d'éoliennes offshore, mais aussi toute mission de surveillance et d'inspection. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « En outre, ce nouveau partenariat démontre une fois de plus notre capacité à nouer des liens solides avec des acteurs industriels de premier plan et nous permettra d'affuter davantage nos solutions technologiques qui sont capables aujourd'hui d'apporter des réponses optimisées à des besoins industriels concrets tout en optimisant notre approche de développement durable. »

Bertrand Marsac, Président de ROTH2, a déclaré « Je suis aujourd'hui fier et ravi de conclure ce partenariat avec la société DRONE VOLT. Il nous permettra notamment de renforcer davantage nos liens avec des acteurs de référence sur leurs secteurs et d'étendre le champ d'application de nos solutions industrielles vers de nouveaux marchés prometteurs. Grâce à cette mise en commun de savoir-faire, ROTH2 pourra ainsi mettre à profit son expertise industrielle dans le domaine des réservoirs sous pression en participant, en collaboration avec DRONE VOLT, à l'optimisation des drones civils professionnels pour répondre au mieux à plusieurs besoins industriels dont le nettoyage et la sécurité. »

Prochain communiqué : Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, mardi 13 juillet 2021

Tous les communiqués de presse DRONE VOLT sont disponibles sur www.dronevolt.com / Investisseurs

Pour recevoir gratuitement tous les communiqués de presse, inscrivez-vous sur Actusnews

Pour recevoir la newsletter de la société, écrire à : finance@dronevolt.com

À propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux États-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 millions d'euros en 2020.

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales…

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



Contacts :

Relations Investisseurs

DRONE VOLT

Sylvain Navarro – T: +33 7 88 87 50 88

finance@dronevolt.com

Relations médias FINANCE

ACTUS finance & communication

Manon Clairet – T : +33 1 53 67 36 73

dronevolt@actus.fr Relations médias GRAND PUBLIC ET METIER DRONE VOLT

Céline Vergely – T : +33 6 08 42 75 84

celine@dronevolt.com

Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yZmdYZlsY26cmG+bZ5abm2ZpaptjmGmcZ2SbmpacZ5/KmG1hmGdkmpSaZm9qnGlr

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/69745-aldrv_drone_hydrogene_vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2021 ActusNews