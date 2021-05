Drone Volt : nouveau contrat avec Aquiline Drones

Drone Volt annonce avoir signé un nouveau contrat de distribution avec son partenaire américain, Aquiline Drones portant sur une commande qui pourrait atteindre jusqu'à 700 drones de la gamme Hercules au cours des 12 prochains mois.



Ce nouvel accord illustre le succès des solutions de Drone Volt sur le marché américain et la forte demande à laquelle fait face Aquiline Drones autour de son programme ' flight to the future ' aux Etats-Unis, analyse Drone Volt.



Les revenus liés à la livraison des 700 drones représenterait un chiffre d'affaires de plus de 15 millions de dollars au prix catalogue et viendraient s'ajouter aux revenus liés à la commande des 600 drones

hercules 2, passée par Aquiline Drones en avril 2021 ainsi qu'aux redevances que perçoit Drone Volt de son partenaire.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.