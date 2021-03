Drone Volt : table sur un exercice 2021 'prometteur'

Drone Volt publie un chiffre d'affaires de 5,8 ME au titre de l'année 2020, en recul par rapport à l'exercice précédent (7,1 ME).



La forte baisse du résultat opérationnel courant (-4,3 ME contre -3,3 ME en 2019), du résultat opérationnel (-8,2 ME contre -3,4 ME en 2019) et du résultat net (-6,8 ME contre -2,8 ME) sont principalement imputables à des éléments comptables, avec un impact négligeable sur la trésorerie et à caractère totalement exceptionnel, assure l'entreprise.



Le résultat net part du groupe sur l'année 2020 ressort à -6,8ME contre -2,6 ME en 2019.



Drone Volt précise toutefois disposer de 18 ME de fonds propres contre 8,7ME un an plus tôt, soit la trésorerie de clôture la plus haute depuis la création de l'entreprise.



Le constructeur souligne enfin que 'l'exercice 2021 s'annonce prometteur, notamment en Amérique du Nord avec les montées en puissance des contrats de licence avec Aquiline Drones et de l'entente avec Hydro-Québec.'



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.