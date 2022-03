Drone Volt : rachète la société danoise Viking Drone

Drone Volt a annoncé l'acquisition des actifs de la société danoise Viking Drone, spécialisée dans la fabrication des drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs.. Si le montant de l'opération reste confidentiel, l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels précise que la transaction sera réglée intégralement en numéraire.



" Viking Drone a développé un drone de très haute technologie, très compact et conçu pour s'adapter à différents types de charges utiles. Habillé d'un design très sobre, ce drone bénéficie d'un ordinateur doté d'un module NVIDIA facilitant l'intégration de l'intelligence artificielle notamment grâce à des caméras stéréoscopiques permettant la mise en place d'algorithmes d'anticollision ", précise le groupe français.



" Cette acquisition renforce significativement notre R&D avec des technologies qui seront déployées prochainement sur tous nos drones, ce qui va nous permettre d'enrichir considérablement notre catalogue d'offre. " déclare Marc Courcelle, Directeur général de Drone Volt.