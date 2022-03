Drone Volt : rachète les actifs du danois Viking Drone

Drone Volt annonce ce soir l'acquisition des actifs de Viking Drone, une société danoise spécialisée dans la fabrication des drones connectés à destination de développeurs et d'intégrateurs.



Si le montant de l'opération reste confidentiel, le Groupe précise que la transaction sera réglée intégralement en numéraire.



'Viking Drone a développé un drone de très haute technologie, très compact et conçu pour s'adapter à différents types de charges utiles', précise Drone Volt qui a déjà intégré à ses équipes de R&D les 3 ingénieurs qui ont créé la société danoise.



' Après l'acquisition de la société Skytools en début d'année puis le rachat des actifs de Viking Drone aujourd'hui, nous comptons poursuivre notre stratégie d'acquisitions ciblées dans les prochains mois et en fonction des opportunités. ' déclare Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.



