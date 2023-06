Drone Volt : remporte un premier contrat pour sa nouvelle offre " Drone as a Service "

Drone Volt, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce avoir remporté un premier contrat de prestation de service courant sur les trois prochaines années. Une grande entreprise européenne, acteur majeur dans le domaine de l'énergie, a confié à Drone Volt un premier contrat de prestation de service. Il s'agit du premier succès commercial de l'offre, " Drone as a Service " basée sur la facturation à l'usage et non à la détention des drones. Cette offre a été lancée au printemps 2023.



Drone Volt se voit ainsi confier des missions d'inspections par drones pour déterminer les opérations de maintenance à réaliser, puis assurer les contrôles de conformité de ces opérations.



Dans le détail, le contrat est assorti d'une période ferme de 12 mois et de deux années supplémentaires en option. Chaque période de 12 mois devrait générer un chiffre d'affaires substantiel de plusieurs centaines de milliers d'euros.



Drone Volt indique par ailleurs être en cours de négociations avancées avec des grands comptes français et internationaux pour apporter son expertise sur des projets de toute taille et de différente nature.