Drone Volt : signe un chiffre d'affaires 2022 record en croissance de 53%

Constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle, Drone Volt annonce que son chiffre d'affaires annuel 2022 a atteint un niveau record de 13,4 millions d'euros, en croissance de 53% sur 1 an. Ce volume d'affaires est nettement supérieur à l'objectif de croissance à deux chiffres, fixé en cours d'exercice, et au seuil de 10 millions d'euros, visé à partir de novembre dernier. Cette performance tient à une très bonne fin d'année, illustrée par un quatrième trimestre en progression de 126%, à 5,4 millions d'euros.



Drone Volt démontre ainsi sa capacité à élargir sa base de clients en Europe, notamment grâce à l'intégration réussie de la société néerlandaise Skytools qui a contribué à hauteur de 1 084 000 euros en 2022.



Cette réussite a porté la performance du pôle Marques Tiers, qui a vu ses facturations multipliées par 2,3, pour atteindre 11,7 millions d'euros. Cette conquête commerciale permet d'adresser de nouveaux clients qui, demain, seront des candidats naturels aux offres de produits et services à valeur ajoutée du Groupe.



La marge brute consolidée du groupe est globalement stable, à 2,8 millions d'euros mais révèle un taux de marge dégradé de 14 points, à 21% du chiffre d'affaires.



Au-delà, 2023 sera une année particulière pour Drone Volt qui va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels. La première offre concerne le Linedrone INEDRONE, développé en collaboration avec HYDRO-QUEBEC et destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension



La deuxième est l'offre à l'usage " Drone as a Service " basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalent. Cette stratégie permettra de faciliter le déploiement commercial, en remplaçant l'investissement important pour le client par une charge largement couverte par les bénéfices induits.