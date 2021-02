Drone Volt : signe un contrat majeur, le titre gagne 7%

Drone Volt a annoncé hier soir la signature d'un 'contrat majeur' avec un client d'Europe centrale en vue de la fourniture d'un minimum de 275 drones HERCULES 20 SPRAY lors des trois prochaines années.



Ce contrat générerait des revenus s'élevant à plus de 5M d'euros sur la base du prix catalogue de la solution. Sur la seule année 2021, 50 drones vont être déjà livrés, indique Drone Volt.



' Fruit d'une collaboration de deux années, ce contrat est le plus important dans l'histoire de Drone Volt en Europe, au même titre que ceux signés récemment avec Aquiline Drones et Hydro Quebec', a réagi Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt.



' Grâce à son réseau de sous-traitants, Drone Volt est d'ores et déjà bien préparé pour répondre à la montée en puissance des cadences de production qui seront nettement plus soutenues à la suite de la signature de ce contrat', ajoute-t-il.



A la suite de cette annonce, le titre gagne plus de 7% ce matin à la bourse de Paris.





Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.