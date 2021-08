Drone Volt : troisième PGE

Drone Volt a obtenu un troisième Prêt Garanti par l'Etat (PGE) auprès de son principal partenaire bancaire. Il s'agit d'un troisième PGE, d'un montant de 500 000 euros, après ceux de mêmes montants obtenus en avril et en décembre 2020, souligne l'expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels. Au cours du 1er semestre 2021, Drone Volt a réduit son endettement total de plus de 5 millions d'euros, dont une dette financière qui supportait le plus souvent des taux d'intérêt supérieurs à 10%.



L'obtention de ce prêt bancaire permet d'allonger la maturité de la dette dans des conditions très favorables, assure le groupe.



" Nous nous réjouissons d'avoir obtenu un financement non dilutif, qui plus est, souple et peu coûteux. " déclare Marc Courcelle, directeur général de Drone Volt. " Il vient renforcer la structure financière de notre groupe pour nous permettre d'exécuter les contrats commerciaux que nous avons déjà signés. "