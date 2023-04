Drone Volt : veut doubler son chiffre d'affaires pour 2023

Le chiffre d'affaires de Drone Volt du premier trimestre 2023 ressort à 1,6 million d'euros contre 1,7 million à fin mars 2022. Sa marge brute ressort à 21% du chiffre d'affaires, en recul de 15 points par rapport au taux de marge brute du premier trimestre 2022. Cet écart est intégralement lié à la fin de la facturation des redevances de licences d'Aquiline Drones. À données comparables, la marge brute est stable. Avec un chiffre d'affaires à 13,7 millions d'euros en 2022, le groupe veut doubler celui-ci pour l'année 2023.



A compter du deuxième trimestre 2023, Drone Volt va lancer commercialement deux nouvelles offres de rupture sur le marché des drones civils professionnels : le Linedrone, développé en collaboration avec Hydro-Quebec, destiné à l'inspection complexe des lignes de transport d'électricité à haute tension ; l'offre à l'usage " Drone as a Service " basée sur la facturation à l'utilisation et non à la détention de ses produits sans équivalents.