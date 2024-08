Dropbox, Inc. fournit des outils pour aider les équipes distribuées à établir des priorités, à s'organiser et à poursuivre leur travail en toute sécurité, où qu'elles se trouvent. Ses produits comprennent notamment Dropbox Passwords, Vault, Computer Backup, Dropbox Sign, DocSend, Dropbox Capture et FormSwift. Dropbox Passwords permet aux utilisateurs de se connecter à des sites web et à des applications en créant et en stockant des noms d'utilisateur et des mots de passe sur tous les appareils. Dropbox Vault permet de sécuriser et d'organiser les informations sensibles dans le cloud. La sauvegarde de l'ordinateur synchronise automatiquement les dossiers de l'ordinateur de l'utilisateur avec le cloud. Dropbox Sign est une plateforme de signature électronique et de flux de documents qui permet aux clients de signer, d'envoyer et de recevoir des documents en toute simplicité grâce à des interfaces Web et mobiles intuitives. DocSend est une plateforme sécurisée de partage et d'analyse de documents. Dropbox Capture est un outil de communication visuelle tout-en-un qui aide les membres d'une équipe à partager leur travail et leurs idées de manière asynchrone. Ses clients sont des individus, des familles, des équipes et des organisations de toutes tailles.