Dropbox, Inc. est un fournisseur de plateformes de collaboration. La société propose des solutions, qui permettent aux individus, aux équipes et aux organisations de collaborer et de se concentrer sur leur travail. Ses produits comprennent Dropbox Passwords, Vault, Computer Backup, Dropbox Sign, DocSend, Dropbox Capture et FormSwift. Dropbox Passwords permet aux utilisateurs de se connecter à des sites web et à des applications en créant et en stockant des noms d'utilisateur et des mots de passe sur tous les appareils. Son Vault permet de décrocher et d'organiser les informations sensibles dans le cloud. DocSend est une plateforme de partage et d'analyse de documents qui permet aux clients de savoir ce qu'il advient de leurs documents après leur envoi. FormSwift est un service basé sur le cloud qui offre aux particuliers et aux entreprises une solution pour créer, compléter, modifier et enregistrer des formulaires et des accords commerciaux essentiels. Dropbox Sign est une plateforme de signature électronique et de flux de documents qui permet aux clients de signer, d'envoyer et de recevoir des documents par le biais d'interfaces Web et mobiles intuitives.

Secteur Logiciels