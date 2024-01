Dropsuite Limited fournit des plateformes logicielles en nuage permettant aux entreprises et aux organisations du monde entier de sauvegarder, récupérer et protéger leurs informations professionnelles. Ses produits en nuage comprennent Website Backup, Email Backup, Email Archiving, Microsoft 365 Backup et Google Workplace Backup. Website Backup est un service en nuage de sauvegarde et de surveillance de sites Web et de bases de données que les propriétaires de sites Web peuvent utiliser pour décrocher, récupérer, surveiller et protéger les données de leurs sites Web en toute sécurité. Son service Email Backup comprend une solution de sauvegarde et d'archivage des e-mails basée sur le cloud qui aide les entreprises à décrocher, gérer, récupérer, respecter et protéger leurs données de messagerie en toute sécurité. Microsoft 365 comprend des solutions de sauvegarde et d'archivage pour la suite de produits Office 365 de Microsoft, notamment Exchange Online, OneDrive, SharePoint, Groups, Teams, Calendars, Contacts et Tasks. Sa solution Google Workplace comprend des solutions de sauvegarde et d'archivage pour Google Workplace, y compris Gmail, My Drive, Shared Drive, Contacts, Calendars et Tasks.

Secteur Services et conseils en informatique