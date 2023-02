Acuity, l'entreprise détenue par Drumz, remporte deux contrats importants pour la plateforme STREAM

(Alliance News) - Drumz PLC a déclaré lundi que sa société détenue à 25 %, Acuity Risk Management Ltd, a remporté deux contrats importants pour sa plate-forme logicielle STREAM.

L'investisseur du secteur des logiciels basé à Beaconsfield, en Angleterre, a déclaré qu'Acuity a remporté un contrat avec une banque nord-américaine, qui adoptera STREAM pour améliorer sa gestion des risques d'entreprise. M. Drumz a déclaré que cela pourrait être reproduit par d'autres banques et institutions financières.

STREAM Integrated Risk Manager est une plateforme logicielle permettant aux clients de gérer leurs risques cybernétiques, informatiques et opérationnels. Acuity est un fournisseur de services de gestion des risques basé à Londres.

Acuity a également remporté un contrat avec un fournisseur de solutions et de services de cloud computing et de cybersécurité basé en Europe qui opère en Europe et en Amérique du Nord et du Sud, a déclaré Drumz.

Drumz a noté que la valeur initiale combinée des commandes pour les deux contrats est d'environ 300 000 GBP sur une période de trois ans.

Angus Forrest, directeur général de Drumz, a déclaré : "Ces contrats et ces partenaires gagnés sont la preuve que les changements stratégiques apportés aux canaux de distribution et les nouvelles nominations à la direction qui ont été faites fonctionnent et mettent Acuity sur la voie d'une croissance plus rapide et transformationnelle à court et moyen terme."

"Ces deux nouveaux gains de clients passionnants témoignent de l'amélioration des performances dans toutes les opérations de vente et de marketing qui commencent maintenant à porter leurs fruits", a commenté Simon Marvell, PDG d'Acuity.

L'action Drumz était en hausse de 5,3% à 0,87 pence par action lundi matin à Londres.

Par Harvey Dorset, journaliste d'Alliance News

