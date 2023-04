LES GAGNANTS ET LES PERDANTS DE L'OBJECTIF : Fulham Shore s'envole grâce à un rachat de 93 millions de livres sterling

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé sur l'AIM à Londres mercredi.

AIM - GAGNANTS

Fulham Shore PLC, en hausse de 33% à 13,94 pence, fourchette de 12 mois 9p-18p. Le propriétaire de Franco Manca et The Real Greek monte en flèche après avoir accepté un rachat de 93,4 millions de livres sterling. La société alimentaire tokyoïte Toridoll Holdings paiera 14,15 pence par action, soit une prime de 35 % par rapport au cours de clôture de Fulham Shore de mardi. Le fonds d'investissement privé Capdesia, spécialisé dans le secteur de la restauration, participera également à l'opération. La participation de Toridoll sera finalement ramenée à au moins 51 %. David Page, président exécutif de Fulham Shore, a déclaré : "Nous sommes fiers des progrès significatifs réalisés par Fulham Shore depuis sa création en 2012. Nous sommes fiers de nos deux marques, Franco Manca et The Real Greek, et de la croissance que nous avons générée pour Fulham Shore. Alors que nous restons enthousiastes quant aux perspectives de l'entreprise sur une base autonome, nous avons discuté avec Toridoll et Capdesia et avons reçu une proposition que nous pensons être convaincante pour toutes nos parties prenantes."

Northern Bear PLC, en hausse de 29 % à 47,82 pence, fourchette de 12 mois 35,30 pence-66,95 pence, déclare qu'elle poursuivra une stratégie de croissance divisée. Elle a l'intention de déclarer un dividende de 4 pence par action et un dividende spécial de 1 pence par action pour l'exercice 2023. En outre, la société s'attend à ce que le bénéfice d'exploitation de l'exercice, avant amortissement, coûts exceptionnels et autres ajustements, soit supérieur à 2,8 millions de livres sterling. La société prévoit de publier ses résultats pour l'exercice 2023 au cours de la semaine débutant le 17 juillet. "Nous sommes heureux d'annoncer de solides résultats d'exploitation attendus pour l'exercice 2023 et sommes enthousiastes à l'idée de mettre en œuvre notre stratégie de croissance des dividendes. Nous sommes impatients de poursuivre notre engagement auprès des actionnaires et de la communauté des investisseurs au sens large afin de les informer sur le groupe", déclare le président non exécutif Jeff Baryshnik.

AIM - LOSERS

Drumz PLC, baisse de 16% à 0,56 pence, fourchette de 12 mois 0,48 pence-1,20 pence. Elle déclare avoir accepté d'acheter Acuity Risk Management Ltd, un fournisseur de logiciels et de services de gouvernance, de risque et de conformité. Drumz détient actuellement 25% du capital social émis d'ARM. Elle déclare qu'elle achètera ARM pour un montant d'environ 3,6 millions de livres sterling, la contrepartie devant être réglée par le versement de 500 000 livres sterling en espèces et l'émission de 45,7 millions d'actions, évaluées à 3,1 millions de livres sterling. L'acquisition constituera une prise de contrôle inversée. Angus Forrest, directeur général, déclare : "Au cours des deux dernières années et demie, nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'équipe d'Acuity. Depuis notre investissement, l'entreprise a pris un meilleur contrôle de ses activités, en particulier des ventes et du marketing, ce qui s'est traduit par une croissance constante et une amélioration des indicateurs clés de performance."

