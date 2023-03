La société investie par Drumz signe un accord pour le référencement de la plateforme Stream

(Alliance News) - Drumz PLC a déclaré vendredi que sa société d'investissement Acuity Risk Management Ltd a décroché un nouveau partenariat avec Tutela Solutions, alors qu'elle renforce sa présence en Amérique du Nord.

L'investisseur dans le secteur des logiciels, basé à Beaconsfield, en Angleterre, a déclaré que dans le cadre de cet accord, Tutela orientera les organisations à la recherche d'une solution de gouvernance, de risque et de conformité vers la plateforme de gestion des risques intégrée Stream d'Acuity.

Tutela est un développeur et fournisseur de solutions GRC basé en Floride.

Angus Forrest, directeur général de Drumz, a déclaré : "Acuity connaît une forte croissance et met en œuvre une stratégie de partenariat pour renforcer sa présence sur le marché nord-américain des solutions GRC. Ce partenariat s'appuie sur l'acquisition d'un client annoncée en février et constitue une étape importante pour accélérer la croissance des revenus et du nombre de clients sur le plus grand marché mondial des logiciels de gestion des risques".

En février, Drumz a annoncé qu'Acuity, détenue à 25 %, avait remporté deux contrats pour la plateforme Stream en Amérique du Nord, d'une valeur combinée de 300 000 GBP sur une période de trois ans.

Kerry Chambers, directeur général d'Acuity, a déclaré : "L'expertise combinée d'Acuity et de notre nouveau partenaire, Tutela, nous offre une grande opportunité aux États-Unis, où la pression réglementaire est de plus en plus forte. Une stratégie de gestion intégrée des risques peut apporter la clarté nécessaire aux organisations américaines en matière de risques".

Les actions de Drumz sont restées inchangées à 0,65 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Harvey Dorset, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.