Acuity RM gagne un client pour son logiciel de gestion intégrée des risques Stream

(Alliance News) - Acuity RM Group PLC a déclaré vendredi avoir gagné un nouveau client pour son logiciel de gestion intégrée des risques Stream, qui est utilisé pour gérer la cybersécurité et d'autres risques d'entreprise.

Le fournisseur de services de gestion des risques a déclaré que le client, une "grande compagnie d'assurance britannique", utilise Stream pour améliorer la gestion des risques au sein de son organisation.

Kerry Chambers, directeur de l'exploitation de la filiale d'Acuity, Acuity Risk Management Ltd, a déclaré : "Nous nous concentrons sur nos partenaires en tant que canal pour accélérer notre croissance. Bien que les premières commandes soient souvent modestes, à mesure que les partenaires et les clients gagnent en confiance, nous nous attendons à un effet multiplicateur significatif pour augmenter notre base de clients, nos commandes et donc nos revenus. En outre, avec la récente publicité sur les violations de la cybersécurité dans les grandes entreprises britanniques, il y a une prise de conscience croissante de la nécessité de mesures de sécurité et beaucoup de nos partenaires sont des spécialistes de la cybersécurité."

Les actions d'Acuity RM ont augmenté de 12 % à 9,84 pence chacune vendredi matin à Londres.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.