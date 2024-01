PEKIN, 25 janvier (Reuters) - La Chine a accusé les États-Unis jeudi de provoquer des troubles après l'entrée d'un premier navire de guerre américain dans le détroit de Taïwan depuis les élections présidentielle et législatives qui se sont déroulées sur l'île le 13 janvier.

"Les navires de guerre et les avions américains ont semé le trouble et la provocation aux portes de la Chine et ont mené des activités à grande échelle et à haute fréquence dans les eaux et l'espace aérien autour de la Chine", a déclaré le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Wu Qian, lors d'une conférence de presse.

La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et n'exclut pas de recourir à la force pour le récupérer.

La marine américaine a déclaré que le destroyer USS John Finn avait traversé le détroit de Taïwan "en dehors des eaux territoriales de tout État côtier" afin d'illustrer la détermination des Etats-Unis à assurer la liberté de navigation dans la région.

Wu Qian a déclaré que l'armée chinoise continuerait "à organiser régulièrement des opérations militaires pertinentes" autour du détroit de Taïwan dans le cadre d'entraînements.

Les observateurs s'attendent à ce que la Chine multiplie les exercices militaires à l'approche de l'investiture du nouveau président élu de Taïwan, Lai Ching-te, également connu sous son nom anglais de William Lai, en mai.

Interrogé sur une éventuelle rencontre entre le nouveau ministre chinois de la Défense, Dong Jun, et son homologue américain, Wu Qian a déclaré que la Chine "affiche une attitude ouverte aux dialogues bilatéraux à tous les niveaux", sans confirmer la tenue d'une quelconque réunion.

Les armées chinoise et américaine ont tenu deux jours de discussions à Washington au début du mois, après une reprise de contact militaire de haut niveau entre les deux parties à l'automne dernier. (Reportage Liz Lee et Laurie Chen à Pékin, rédigé par Laurie Chen à Pékin et Greg Torode à Hong Kong; version française Stéphanie Hamel)