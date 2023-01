AB Foods déclare que Primark a un "Noël très fort".

(Alliance News) - Les cours des actions à Londres devraient ouvrir à plat mardi, après que des données aient montré que les emprunts du gouvernement britannique ont continué à battre des records mensuels.

Les emprunts du secteur public britannique - à l'exclusion des banques du secteur public - au cours du dernier mois de 2022 ont atteint leur chiffre le plus élevé en décembre depuis le début des enregistrements mensuels en 1993, selon l'Office for National Statistics.

Les emprunts ont atteint 27,4 millions de GBP, soit 16,7 milliards de GBP de plus que l'année précédente, et 9,8 milliards de GBP de plus que les dernières prévisions officielles de l'Office for Budgetary Responsibility.

Le calendrier économique de mardi prévoit encore une série de publications rapides des indices PMI de l'UE, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et des États-Unis.

Dans les premières nouvelles des entreprises, AB Foods a laissé ses prévisions annuelles inchangées après un Noël positif pour Primark, tandis que Henry Boot a prédit un léger écart sur le bénéfice annuel avant impôts.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

MARCHÉS

FTSE 100 : appelé en hausse de 5,7 points, 0,1%, à 7 790,37

Hang Seng : marché de Hong Kong fermé pour les vacances du Nouvel An lunaire.

Nikkei 225 : a clôturé en hausse de 1,5% à 27 299,19

S&P/ASX 200 : clôture en hausse de 0,4% à 7 490,40

DJIA : clôture en hausse de 254,07 points, ou 0,8%, à 33 629,56

S&P 500 : clôture en hausse de 47,20 points, ou 1,2%, à 4 019,81

Nasdaq Composite : clôture avec 223.98 points, ou 2.0%, à 11,364.41

EUR : plus haut à USD1.0891 (USD1.0870)

GBP : plus haut à USD1.2405 (USD1.2368)

USD : baisse à JPY130.07 (JPY130.62)

OR : hausse à 1 934,75 USD l'once (1 922,40 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 88,05 USD le baril (88,82 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

ÉCONOMIE

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

10:00 CET Indice flash des directeurs d'achat de l'UE

09:30 CET Indice PMI flash Allemagne

09:30 GMT PMI flash du Royaume-Uni

09:45 EST US flash PMI

10:00 EST US Enquête sur l'activité commerciale de la Fed de Richmond

16:30 EST US API weekly statistical bulletin

08:55 EST US Indice des ventes au détail Johnson Redbook

La confiance des consommateurs en Allemagne s'est améliorée au début de l'année 2023, selon les dernières données de Growth for Knowledge. GfK prévoit une lecture de moins 33,9 points pour son tracker du sentiment des consommateurs en février, en hausse de 3,7 points par rapport à un chiffre révisé de moins 37,6 en janvier. "Avec la quatrième hausse consécutive, la tendance positive du sentiment des consommateurs se consolide. Même si le niveau est toujours très bas, le pessimisme s'est atténué récemment", a expliqué Rolf Burkl, expert en consommation de GfK. L'amélioration des perspectives est principalement due à la baisse des prix de l'énergie, notamment de l'essence et du mazout, a noté GfK.

CHANGEMENT DE NOTATION DES COURTIERS

Davy relève DS Smith à 'surperformance'.

Panmure relève Shaftesbury à 'acheter' - objectif de cours de 459 pence.

Panmure réduit Unite Group à 'conserver' - objectif de cours de 1 038 pence.

ENTREPRISES - FTSE 100

Associated British Foods, propriétaire de Primark, a déclaré que son chiffre d'affaires pour les 16 semaines au 7 janvier était en hausse de 20 % par rapport à l'année précédente, passant de 5,57 milliards de livres sterling à 6,70 milliards. Les ventes de la chaîne de magasins de mode à prix réduits Primark ont été bonnes sur tous les marchés, a déclaré AB Foods, et sont supérieures aux attentes après une période de ventes de Noël "très forte". Elle a noté que les mesures de tarification dans ses activités alimentaires conduiront à une croissance du bénéfice annuel, mais à une marge plus faible. Le résultat d'exploitation d'AB Sugar devrait être "largement" conforme à celui de l'année dernière, en raison de la réduction de la récolte de sucre au Royaume-Uni. Dans l'ensemble, AB Foods a déclaré que ses attentes concernant les résultats annuels du groupe restent inchangées. Elle s'attend à une croissance "significative" des ventes, le résultat d'exploitation ajusté et le bénéfice par action ajusté devant être inférieurs à ceux de l'exercice précédent.

ENTREPRISES - FTSE 250

LondonMetric Property a déclaré qu'elle a ajouté 2,4 millions de GBP en loyer annualisé depuis le 30 septembre, après avoir pris 62 initiatives d'occupation. Cela inclut des locations et des renouvellements de bail sur 24 actifs, qui s'élèvent à 1,9 million GBP, et des révisions de loyer sur 38 actifs, ajoutant 500 000 GBP de loyer. "Nous continuons à observer une forte activité professionnelle à travers notre portefeuille, provenant d'un très large éventail d'industries. Cela nous permet de capturer des augmentations de loyer significatives ainsi que de négocier des baux plus longs sur des revenus datés plus courts", a déclaré le directeur général Andrew Jones. Un grand nombre de révisions de loyer devrait être réglé dans les six à douze prochains mois, LondonMetric étant en bonne voie pour capturer 8 millions de GBP de réversion de loyer logistique, comme indiqué dans ses résultats précédents.

AUTRES ENTREPRISES

L'opérateur de pubs Marston's a déclaré que les ventes à périmètre constant au cours de la période de 16 semaines se terminant samedi de la semaine dernière étaient de 13% supérieures à celles de l'année précédente, y compris le coup d'Omicron. Sur une base comparable, les ventes au cours des huit semaines jusqu'au 26 novembre étaient de 6,8 % supérieures à celles de l'année précédente, comme indiqué précédemment. Au cours des huit semaines suivantes, les ventes à périmètre constant étaient supérieures de 19 %. La chaîne de pubs basée à Wolverhampton, en Angleterre, a également noté que les ventes à périmètre constant étaient supérieures de 4,5 % à celles de l'exercice 2020. La société a également noté que ses coûts d'électricité sont désormais couverts pour la totalité de l'exercice en cours jusqu'en septembre. Elle a laissé ses prévisions de bénéfices inchangées. "Bien que nous ayons encore certains défis à relever en matière de coûts en 2023, nous sommes bien positionnés pour continuer à faire progresser notre stratégie et nous sommes encouragés par le niveau de résilience des consommateurs constaté à ce jour", a déclaré le PDG Andrew Andrea.

Henry Boot a déclaré que 2022 était la meilleure année de son histoire au niveau du bénéfice sous-jacent, mais qu'une baisse de la valeur de son portefeuille d'investissement en immobilier commercial au Royaume-Uni entraînera un bénéfice avant impôts "légèrement" inférieur au consensus du marché de 48,1 millions de GBP pour l'année. "Il est trop tôt pour prédire le résultat de 2023, cependant, dans l'ensemble, le groupe s'attend à ce que cette année soit plus difficile que 2022", a déclaré le constructeur et promoteur immobilier. L'entreprise a également déclaré que HBD, aux côtés de Barnside Group, a conclu la vente du projet de logistique East à Preston, dans le cadre d'une transaction de 30 millions de GBP. Cela représente une prime de 10% par rapport à la dernière valeur comptable déclarée.

