(Alliance News) - Le directeur général de la société d'emballage DS Smith PLC a insisté sur le fait que le groupe poursuivait sa vente à un rival basé à Memphis pour un montant de 5,8 milliards de livres sterling, alors que les spéculations se multiplient sur le fait que l'opération pourrait être compromise.

DS Smith, qui compte parmi ses clients Amazon.com Inc. et le groupe de biens de consommation Unilever PLC, a accepté en avril un rachat de l'ensemble de ses actions par International Paper Co, basé à Memphis, ce qui laisserait à ses actionnaires 33,7 % du groupe combiné.

À la suite de cette opération, International Paper cherchera à obtenir une cotation secondaire de ses actions à la Bourse de Londres, ce qui valorise chaque action DS Smith à 415 pence.

Cependant, International Paper serait actuellement en train de repousser une éventuelle offre de rachat de 15 milliards de dollars de la part de Suzano SA, une entreprise de pâte à papier et de papier basée à Salvador, au Brésil.

On pense que l'offre potentielle de Suzano est subordonnée à l'abandon de la transaction avec DS Smith.

Miles Roberts, directeur général de DS Smith, a déclaré qu'il était au courant de l'intérêt que les rumeurs portaient à son acheteur.

Il a souligné que les deux parties continuaient à "travailler avec beaucoup de diligence au rapprochement des entreprises".

Il a ajouté qu'elles poursuivaient leurs projets de publication des documents relatifs à l'accord pour les actionnaires en août, avant un vote en septembre.

"Cela n'a pas changé du tout", a-t-il déclaré. Le temps nous le dira. Nous restons optimistes quant aux possibilités qui s'offrent à nous".

Ces commentaires interviennent alors que DS Smith a annoncé une baisse de près d'un quart de son bénéfice annuel, mais a déclaré que les ventes commençaient à se redresser et qu'il s'attendait à un coup de pouce de la part de l'augmentation des prix du papier.

DS Smith a déclaré que son chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 30 avril avait diminué de 17 %, passant de 8,22 milliards de livres sterling à 6,82 milliards de livres sterling, ce qui a entraîné une baisse de 24 % du bénéfice avant impôt, qui est passé de 661 millions de livres sterling à 503 millions de livres sterling.

Elle a noté que les coûts financiers nets ont augmenté de 39 %, passant de 74 millions de livres sterling à 103 millions de livres sterling en glissement annuel, dans un contexte de taux d'intérêt plus élevés.

DS Smith a maintenu son dividende final à 12 pence par action, ce qui donne un dividende annuel de 18 pence, également inchangé en glissement annuel.

Cette décision fait suite à une année plus difficile pour le secteur, qui a vu la demande d'emballages exploser pendant les années Covid grâce à l'essor des ventes en ligne, mais qui s'est essoufflée à la suite de la pandémie et de la baisse de la demande des consommateurs dans un contexte d'inflation galopante.

Mais le groupe a déclaré que la demande avait commencé à se redresser vers la fin de son exercice financier, les ventes en volume à périmètre constant se redressant pour augmenter de 2 % au cours du dernier trimestre.

Il a déclaré que les "tendances positives" s'étaient poursuivies au cours du nouvel exercice financier et qu'il s'attendait à ce que les prix des emballages augmentent, ce qui contribuerait à soutenir le second semestre de 2024-25.

Matt Britzman, analyste des actions chez Hargreaves Lansdown, a déclaré : "Les résultats de DS Smith, le géant de l'emballage, ont toujours été difficiles à obtenir. Le marché du papier et de l'emballage n'a pas été tendre. La baisse des prix et la faible demande des utilisateurs ont durement touché le chiffre d'affaires. La bonne nouvelle, c'est que les perspectives s'améliorent et que les tendances observées vers la fin de l'année laissaient entrevoir une croissance des volumes et la possibilité d'une évolution favorable des prix plus tard dans l'année.

"Les rumeurs d'offre publique d'achat (OPA) alimentent le cours de l'action et continueront de le faire à moins qu'un changement important n'intervienne dans l'accord actuel avec International Paper. Mais comme le prétendant fait l'objet de ses propres spéculations, il y a lieu d'être prudent".

Les actions de DS Smith étaient en hausse de 1,2 % à 356,36 pence chacune jeudi matin à Londres.

Par Holly Williams, rédactrice en chef de PA Business

Press Association : Finance

source : PA

