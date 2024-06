(Alliance News) - Les prix des actions à Londres ont ouvert en baisse jeudi, malgré la hausse des prix en Europe, avec certains des poids lourds du FTSE 100 en baisse dans les premiers échanges.

L'indice FTSE 100 s'est échangé 10,85 points de moins, soit 0,1%, à 8 214,48. Le FTSE 250 n'a perdu que 0,41 point à 20 297,69, tandis que l'AIM All-Share a perdu 1,47 point, soit 0,2 %, à 764,45.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,2% à 817,15, le Cboe UK 250 a perdu 0,1% à 17 662,32, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2% à 16 967,50.

En Europe, le CAC 40 à Paris a progressé de 0,1% et le DAX 40 à Francfort de 0,3%.

En Chine, le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,9 %, tandis que le Hang Seng à Hong Kong a chuté de 2,1 %. Le Nikkei 225 à Tokyo a clôturé en baisse de 0,8 % et le S&P/ASX 200 à Sydney a perdu 0,3 %.

La tiédeur des échanges en Asie s'explique par la bonne tenue de la séance de mercredi à New York. Le Dow Jones Industrial Average a terminé en légère hausse, le S&P 500 a augmenté de 0,2 % et le Nasdaq Composite a progressé de 0,4 %.

La livre était cotée à 1,2638 USD tôt jeudi, en hausse par rapport à 1,2624 USD au moment de la clôture des marchés boursiers à Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0694 USD, en hausse par rapport à 1,0678 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 160,53 yens, en baisse par rapport à 160,66 yens.

Le yen s'est légèrement redressé après avoir atteint son plus bas niveau depuis 38 ans face au dollar, ce qui a mis les investisseurs en alerte quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises.

Le dernier recul de l'unité japonaise s'est produit alors que l'incertitude entourait le calendrier de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale et la prudence de la Banque du Japon en matière de resserrement de la politique monétaire.

L'attention s'est tournée vers Tokyo, où le vice-ministre des finances, Masato Kanda, a déclaré en début de semaine que les autorités surveillaient de près les mouvements sur les marchés des changes et étaient prêtes à intervenir 24 heures sur 24 pour soutenir le yen.

Leur détermination a été mise à l'épreuve lorsque le yen est tombé à 160,87 pour un dollar mercredi en fin de journée, son niveau le plus bas depuis 1986, en raison de l'augmentation des rendements des bons du Trésor américain.

Le calendrier économique de jeudi prévoit une lecture du produit intérieur brut américain à 1330 BST, après la confiance des consommateurs de la zone euro à 1000 BST.

Vendredi, tous les regards seront tournés vers la dernière mesure de l'inflation des dépenses de consommation personnelle, la mesure préférée de la Fed.

L'accent sera également mis sur les développements politiques, alors que les campagnes électorales au Royaume-Uni et en France approchent de la ligne d'arrivée, et que le président américain Joe Biden se prépare à un débat contre son prédécesseur Donald Trump.

Joe Biden et Donald Trump s'affrontent lors d'un débat présidentiel américain historique jeudi, et le décor est planté pour ce qui pourrait être un point d'inflexion dans la course de 2024, car des millions d'électeurs suivent l'affrontement des rivaux.

À Londres, DS Smith a progressé de 6,7 %. L'entreprise brésilienne Suzano a mis fin à la poursuite d'International Paper, qui est sur le point de conclure un accord pour acquérir DS Smith.

Suzano a confirmé le mois dernier son intérêt pour l'acquisition d'International Paper. Une telle opération aurait remis en question l'acquisition de DS Smith par International Paper.

Suzano a toutefois déclaré mercredi : "Il est important de souligner que Suzano a toujours posé comme condition à la réalisation de cette transaction que l'engagement entre les parties soit basé sur des conditions privées, confidentielles et amicales. Comme il n'a pas été possible de procéder de cette manière, Suzano a décidé de mettre fin aux négociations".

GSK a perdu 5,5 % en raison d'un développement défavorable aux États-Unis. Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont mis à jour leurs recommandations concernant l'utilisation des vaccins contre le virus respiratoire syncytial.

Pour la prochaine saison virale, les CDC recommandent à toutes les personnes âgées de 75 ans et plus de se faire vacciner. Il est recommandé aux personnes âgées de 60 à 74 ans de se faire vacciner si elles souffrent de certaines maladies chroniques, telles que les maladies pulmonaires ou cardiaques.

En revanche, aucune recommandation n'a été formulée pour les adultes de moins de 60 ans.

Les actions de Pfizer ont chuté de 2,0 % à New York.

Dans l'indice FTSE 100, Anglo American a chuté de 2,1 %. Berenberg a ramené le titre de "hold" à "sell". Dans le secteur minier, Rio Tinto et Glencore ont perdu 0,7 %.

De retour à Londres, les actions de Watches of Switzerland ont augmenté de 8,4 %. L'entreprise a déclaré qu'elle était "prudemment optimiste" pour son nouvel exercice financier, après un exercice délicat qui vient de s'achever.

Pour l'exercice clos le 28 avril, le chiffre d'affaires est resté pratiquement stable par rapport à l'année précédente, à 1,54 milliard de livres sterling. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 40 %, passant de 154,8 millions de livres sterling à 92,1 millions de livres sterling.

"Je suis fier des résultats obtenus par notre équipe cette année, dans un marché sans aucun doute plus difficile. Nous avons consolidé notre position de leader international dans la vente au détail de montres et de bijoux de luxe et avons continué à gagner des parts de marché au Royaume-Uni et aux États-Unis, grâce à notre modèle d'entreprise éprouvé et différencié. En particulier, nos activités aux États-Unis se sont renforcées, avec une croissance de 11 %, et représenteront bientôt la moitié des ventes du groupe", a déclaré Brian Duffy, directeur général de l'entreprise.

Le vendeur de montres de luxe prévoit un chiffre d'affaires de 1,67 à 1,73 milliard de livres sterling pour la nouvelle année.

Il a ajouté : "Après les conditions commerciales plus difficiles de l'exercice 24, nous sommes prudemment optimistes pour l'exercice 25. L'industrie dans son ensemble se montre plus conservatrice en matière de production, ce qui, selon nous, constitue une approche responsable pour la stabilité à long terme du marché des montres de luxe".

L'entreprise de sous-traitance Serco a grimpé de 6,1 % après avoir revu ses prévisions à la hausse en raison des "bons progrès" réalisés au cours du premier semestre.

Il s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation sous-jacent de 270 millions de livres sterling pour 2024, contre 260 millions de livres sterling auparavant.

Ces nouvelles prévisions représentent une augmentation d'environ 8,4 % par rapport aux 249 millions de livres sterling réalisés en 2023.

"Nous avons réalisé une bonne performance au premier semestre, avec des progrès dans l'amélioration de la productivité et de la performance sous-jacente de notre portefeuille", a déclaré le PDG Mark Irwin. "Alors que nous entamons le second semestre de l'année, tout en gardant à l'esprit l'impact potentiel des élections de 2024 au niveau international, nous restons optimistes quant à la qualité de notre pipeline de nouveaux projets potentiels pour soutenir nos objectifs de croissance à moyen terme".

Ailleurs à Londres, le détaillant Quiz a chuté de 24 %, ses ventes au Royaume-Uni continuant d'être affectées par les pressions exercées par le coût de la vie sur les dépenses de consommation.

Le chiffre d'affaires entre le début du mois d'avril et la fin du mois de mai s'est élevé à 13,8 millions de livres sterling, soit une baisse d'environ 11 % par rapport aux 15,5 millions de livres sterling.

"Malgré la persistance d'un environnement commercial difficile au cours de la période, le groupe est encouragé par une augmentation de 12 % de la demande pour les produits Quiz dans les territoires internationaux et par les ventes dans les magasins Quiz qui sont largement comparables d'une année sur l'autre à périmètre constant. Le trafic en ligne au Royaume-Uni a cependant été plus sévèrement touché par l'environnement difficile et les pressions sur les clients décrites ci-dessus", a ajouté la société.

Le pétrole Brent était coté à 84,28 USD le baril, en hausse par rapport à 84,21 USD. L'or était coté à 2 299,27 USD l'once, contre 2 297,70 USD.

