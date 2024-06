(Alliance News) - Les cours des actions en Europe ont eu du mal à progresser dans l'après-midi de jeudi, avec un sentiment prudent lors de l'avant-dernière journée de négociation du trimestre.

L'indice FTSE 100 a perdu 23,26 points, soit 0,3 %, à 8 202,07 points. Le FTSE 250 n'a perdu que 7,08 points à 20 291,02, tandis que l'AIM All-Share a perdu 3,08 points, soit 0,4 %, à 762,84.

Le Cboe UK 100 a baissé de 0,3 % à 815,91, le Cboe UK 250 a perdu 0,1 % à 17 654,85, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,2 % à 16 961,79.

"Les investisseurs pourraient être en train de bricoler leurs portefeuilles mais adoptent une approche prudente avant les données sur l'inflation américaine de vendredi qui pourraient jouer un rôle crucial dans la décision des prochaines étapes de la politique monétaire de la Réserve fédérale", a commenté Russ Mould, analyste d'AJ Bell.

Les données américaines de vendredi devraient montrer que l'inflation de base des dépenses de consommation personnelle a diminué à 2,6 % en mai, contre 2,8 % en avril, selon le consensus cité par FXStreet.

Avant cette lecture, il y a des données sur le produit intérieur brut américain à 1330 BST jeudi.

A New York, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont tous appelés à ouvrir 0,1% plus bas.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,5% et le DAX 40 à Francfort a augmenté de 0,1%.

Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets, a commenté : "Alors que nous avons vu des gains précoces pour les actions françaises, le fait que nous les voyons s'estomper à nouveau n'est pas une surprise alors que nous approchons des élections de fin de semaine. Hier, un nouveau sondage a indiqué que le parti d'extrême droite, le Rassemblement national, allait continuer à gagner du terrain et qu'une défaite de Macron devenait de plus en plus probable. Néanmoins, alors que le sondage Bloomberg des sondages donne 36 % des voix au RN et à ses alliés, le fait que cela reste bien en dessous de la barre des 50 % souligne le fait que nous devrons probablement attendre jusqu'à dimanche prochain pour connaître le résultat. Dans ce contexte, les traders devraient s'attendre à une période de nervosité, les craintes d'une nouvelle hausse des coûts d'emprunt et d'une instabilité financière pouvant entraîner une faiblesse du CAC et de l'euro".

La livre était cotée à 1,2653 USD jeudi en début d'après-midi, contre 1,2624 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi. L'euro s'est établi à 1,0702 USD, en hausse par rapport à 1,0678 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 160,44 yens, en baisse par rapport à 160,66 yens.

À Londres, DS Smith a augmenté de 6,1 %. La société brésilienne Suzano a mis fin à la poursuite d'International Paper, qui est sur le point de conclure un accord pour acquérir DS Smith.

Suzano a confirmé le mois dernier son intérêt pour l'acquisition d'International Paper. Une telle opération aurait remis en question l'acquisition de DS Smith par International Paper.

Suzano a toutefois déclaré mercredi : "Il est important de souligner que Suzano a toujours posé comme condition à la réalisation de cette transaction que l'engagement entre les parties soit basé sur des conditions privées, confidentielles et amicales. Comme il n'a pas été possible de procéder de cette manière, Suzano a décidé de mettre fin aux négociations".

GSK a perdu 5,5 % en raison d'une évolution défavorable aux États-Unis. Pour la prochaine saison virale, il a été recommandé aux États-Unis que toutes les personnes âgées de 75 ans et plus se fassent vacciner. Il est recommandé aux personnes âgées de 60 à 74 ans de se faire vacciner si elles souffrent de certaines maladies chroniques, telles que les maladies pulmonaires ou cardiaques.

En revanche, aucune recommandation n'a été formulée pour les adultes de moins de 60 ans.

"Le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (Advisory Committee on Immunization Practices), qui conseille le CDC américain sur la manière de recommander les vaccins aux États-Unis, a mis à jour sa recommandation concernant les vaccins contre le VRS, y compris l'Arexvy de GSK, récemment mis sur le marché. Nous pensons que cette mise à jour sera largement perçue comme un resserrement par rapport à la recommandation précédente et qu'elle réduit les possibilités de revalorisation à long terme de l'Arexvy, qui pourraient se matérialiser au second semestre 2024", ont commenté les analystes de Shore Capital Markets.

"La recommandation précédente de l'ACIP concernait les adultes plus âgés [plus de 60 ans] et utilisait la prise de décision clinique partagée, mais suite aux commentaires de la communauté médicale, la prise de décision clinique partagée a été supprimée."

L'entreprise de cartes de vœux et de cadeaux Moonpig a fait un bond de 12 %. Au cours de l'exercice qui s'est achevé le 30 avril, le bénéfice avant impôt a augmenté de 33 % pour atteindre 46,4 millions de livres sterling, contre 34,9 millions de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,6 %, passant de 320,1 millions de livres sterling à 341,1 millions de livres sterling, dont 89 % proviennent de clients existants.

La société a déclaré que le début de l'exercice 2025 était conforme aux attentes, avec une croissance des commandes des nouveaux clients et des clients existants.

Neil Shah, analyste chez Edison, a commenté : "Avec une base opérationnelle et stratégique solide, une forte position de trésorerie et un investissement continu dans l'innovation et la technologie, y compris l'IA, Moonpig est bien positionné pour une croissance continue en 2025. L'entreprise prévoit un pourcentage de croissance du chiffre d'affaires à un chiffre moyen ou élevé pour l'année à venir."

Harworth Group a fait un bond de 10 % après avoir conclu un accord de vente à Microsoft d'un terrain sur son site de Skelton Grange à Leeds.

La vente, d'un montant de 106,6 millions de livres sterling, porte sur deux parcelles adjacentes, dont les cessions devraient être achevées au premier semestre 2024 et 2026 respectivement.

Le premier terrain, d'une superficie de 27 acres, sera vendu sans services pour un montant brut de 52,9 millions de livres sterling. Le second, qui comprend 21 acres, sera vendu avec services pour un montant brut de 53,2 millions de livres sterling.

Next 15 a chuté de 15 % après avoir fait état d'un commerce "résilient", mais continue de se débattre avec des conditions de marché difficiles.

L'entreprise de marketing numérique a indiqué qu'elle avait dû faire face à un environnement macroéconomique difficile au cours des quatre mois qui se sont écoulés jusqu'au 31 mai.

"Le groupe a continué à enregistrer une croissance organique dans son segment Customer Delivery, compensée par de légères baisses dans nos autres segments, en partie dues à des retards dans les dépenses de certains clients, notamment en ce qui concerne les contrats gouvernementaux dans une période d'incertitude politique", a déclaré l'entreprise.

Next 15 a ajouté que les dépenses de ses clients dans le domaine de la technologie sont "restées faibles".

La société s'attend à ce que le bénéfice annuel soit conforme aux attentes de la direction.

Le pétrole Brent était coté à 84,75 USD le baril jeudi à la mi-journée, en hausse par rapport aux 84,21 USD de la fin de journée de mercredi. L'or était coté à 2 314,69 USD l'once, contre 2 297,70 USD.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

