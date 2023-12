(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a démarré lentement ce jeudi, après que les actions en Asie ont lutté suite aux données commerciales chinoises qui n'ont pas réussi à apaiser les inquiétudes sur la croissance de la deuxième plus grande économie du monde.

Les exportations chinoises ont augmenté en novembre pour la première fois en sept mois, ont déclaré les autorités, bien que le chiffre se compare à une base basse de l'année dernière, pendant les mesures zéro-Covid.

Le chiffre est bien meilleur que les prévisions des analystes et fait suite à une chute de 6,4 % en octobre, bien qu'il suggère toujours que la reprise post-pandémique pour la nation asiatique se matérialise lentement.

"Les exportations de la Chine semblent avoir atteint le creux de la vague, mais les perspectives de reprise sont faibles jusqu'en 2024, étant donné la perspective probable d'une demande mondiale faible", a averti Duncan Wrigley, analyste chez Pantheon Macroeconomics.

Au Royaume-Uni, l'entreprise d'emballage DS Smith a annoncé des bénéfices semestriels plus faibles et a déclaré que son directeur général allait démissionner. Le propriétaire de Sports Direct, Frasers, est confiant dans la réalisation de ses objectifs annuels.

Voici ce qu'il faut savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : en baisse de 0,4 % à 7 488,15

----------

Hang Seng : en baisse de 0,7 % à 16 342,98

Nikkei 225 : clôture en baisse de 1,8% à 32 858,31

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,1% à 7 173,30

----------

DJIA : clôture en baisse de 70,13 points, soit 0,2%, à 36 054,43

S&P 500 : clôture en baisse de 17,84 points, soit 0,4%, à 4 549,34

Nasdaq Composite : clôture en baisse de 83,20 points, soit 0,6%, à 14 146,71

----------

EUR : baisse à 1,0764 USD (1,0796 USD)

GBP : baisse à 1,2557 USD (1,2601 USD)

USD : en baisse à 146,08 JPY (147,17 JPY)

Or : en hausse à 2 029,37 USD l'once (2 026,89 USD)

(Brent : en baisse à 74,56 USD le baril (75,14 USD)

(changements depuis la dernière clôture des marchés boursiers à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de jeudi sont encore à venir :

10:00 GMT PIB DE L'UE

13:30 GMT Demande initiale d'emploi aux Etats-Unis

15:00 GMT Commerce de gros américain

15:30 GMT Rapport hebdomadaire de l'EIA sur les stocks de gaz naturel

----------

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a déclaré jeudi au dirigeant chinois Xi Jinping qu'il fallait s'attaquer aux "déséquilibres et différences" entre l'Union européenne et la Chine. "La Chine est le partenaire commercial le plus important de l'UE", a déclaré Mme von der Leyen, "mais il existe des déséquilibres et des différences manifestes auxquels nous devons remédier". Le président Xi Jinping a déclaré aux dirigeants européens que la Chine et l'Union européenne devaient "relever ensemble les défis mondiaux" lors de son discours d'ouverture d'un sommet à Pékin. "Nous devons répondre conjointement aux défis mondiaux et travailler ensemble pour promouvoir la stabilité et la prospérité dans le monde", a déclaré M. Xi au président du Conseil européen, Charles Michel, et à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Les dirigeants européens ont rencontré le président chinois Xi Jinping à Pékin pour des discussions dominées par les divisions entre l'Union européenne et son plus grand partenaire économique sur des sujets aussi variés que le commerce ou la guerre en Ukraine.

----------

Les prix de l'immobilier au Royaume-Uni ont augmenté en novembre pour le deuxième mois consécutif, après une série de six baisses mensuelles successives, selon le prêteur hypothécaire Halifax. L'indice moyen des prix des logements a augmenté de 0,5 % en novembre par rapport à octobre. Les prix avaient augmenté de 1,2 % en octobre par rapport à septembre, selon une révision à la hausse. Sur une base annuelle, les prix ont baissé de 1,0 %, ce qui représente un ralentissement par rapport à la baisse de 3,1 % enregistrée en septembre. Le chiffre en glissement annuel pour le mois d'octobre a été revu à la hausse par rapport à la baisse de 3,2 % initialement annoncée. Les données d'octobre avaient initialement montré que les prix avaient augmenté de 1,1 % en glissement mensuel. Le logement type au Royaume-Uni coûtait 283 615 GBP en novembre, soit environ 1 300 GBP de plus qu'en octobre.

----------

Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, a été ébranlé par la démission de son ministre de l'immigration après avoir rejeté les demandes de dérogation aux lois européennes sur les droits de l'homme pour relancer la politique rwandaise. Robert Jenrick a déclaré au Premier ministre que son nouveau projet de législation visant à mettre un terme aux traversées par petits bateaux "ne va pas assez loin" et est un "triomphe de l'espoir sur l'expérience". L'allié politique de longue date de M. Sunak a affirmé qu'il devait démissionner en raison de ses "désaccords profonds" avec l'approche du gouvernement en matière d'immigration. M. Jenrick avait été perçu comme adoptant une approche de plus en plus ferme concernant les projets visant à empêcher les demandeurs d'asile de traverser la Manche sans autorisation à bord de petites embarcations au cours des dernières semaines. Le projet de loi oblige les juges à considérer le Rwanda comme un pays sûr, après que la Cour suprême a jugé que le programme était illégal en raison des risques encourus par les réfugiés.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

JPMorgan réduit IAG à "underweight" (neutre) - objectif de prix 1,45 (2,80) EUR

----------

Barclays réduit l'objectif de prix de BAT à 2 650 (3 200) pence - "surpondérer".

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

DS Smith a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six mois se terminant le 31 octobre a chuté de 15% à 268 millions de livres sterling, contre 315 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a chuté de 18% à 3,51 milliards de livres sterling, contre 4,30 milliards de livres sterling. Le fabricant d'emballages à base de papier a déclaré que sa performance en volume au deuxième trimestre s'était améliorée par rapport au premier trimestre et qu'il s'attendait à une performance en volume plus forte au deuxième semestre qu'au premier. Il a maintenu son dividende intérimaire à 6,0 pence par action. Elle s'attend à ce que les résultats de l'année soient conformes aux attentes internes. DS Smith a également annoncé que son directeur général, Miles Roberts, avait l'intention de prendre sa retraite après 13 ans passés au sein de l'entreprise. Sa période de préavis officielle débutera le 1er décembre de l'année prochaine, ce qui signifie qu'il quittera ses fonctions au plus tard le 30 novembre 2025. DS Smith a déclaré que cela donnerait à l'entreprise suffisamment de temps pour identifier et nommer son successeur.

----------

Frasers a déclaré que le bénéfice avant impôt pour les six mois se terminant le 29 octobre a augmenté de 8,0 % pour atteindre 310,2 millions de livres sterling, contre 287,2 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que les recettes ont augmenté de 4,4 % pour atteindre 2,77 milliards de livres sterling, contre 2,65 milliards de livres sterling. Les coûts d'exploitation du commerce de détail pour le propriétaire des chaînes de magasins Sports Direct et Flannels ont augmenté de 0,4 % pour atteindre 755,9 millions de livres sterling, contre 752,6 millions de livres sterling. Michael Murray, directeur général, a déclaré à propos de l'avenir : "Comme indiqué lors des résultats préliminaires de l'exercice 2023, l'exercice 2024 a bien commencé. Cette forte dynamique commerciale s'est poursuivie tout au long du premier semestre de [l'exercice] 2024 et dans les premières semaines du second semestre, en particulier chez Sports Direct. Nous attendons avec impatience la période commerciale de Noël et restons confiants dans la réalisation d'un [bénéfice avant impôt ajusté] compris entre 500 et 550 millions de livres sterling. Nous construisons une entreprise diversifiée pour une croissance soutenue sur plusieurs années. Nos investissements substantiels et continus dans notre stratégie d'élévation, notre infrastructure et l'intégration de nouvelles entreprises continuent à libérer ce potentiel, et nous prévoyons une nouvelle croissance rentable pour [l'exercice] 2025 et au-delà".

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Watches of Switzerland a déclaré que le bénéfice avant impôts pour les six mois se terminant le 29 octobre est tombé à 66,5 millions de livres sterling, contre 82,7 millions de livres sterling un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires a baissé à 761,4 millions de livres sterling, contre 765,2 millions de livres sterling. Le bénéfice de base par action est tombé à 19,8 pence, contre 27,2 pence. En ce qui concerne l'avenir, le détaillant de montres suisses a déclaré qu'il maintenait inchangées ses prévisions pour l'ensemble de l'année, sur la base de "l'amélioration séquentielle du commerce et de la réouverture des grandes salles d'exposition avant Noël".

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

L'investisseur Kelso a déclaré avoir écrit à THG pour l'encourager à procéder à une scission, estimant que la somme des parties de THG vaut bien plus que son évaluation actuelle et qu'une scission pourrait résoudre la "disparité" entre les actions de THG et ses fondamentaux. "Comme Kelso l'a indiqué précédemment, la plupart des grandes marques mondiales de l'activité Nutrition de THG se négocient sur des multiples de valorisation de 3 à 7 fois le chiffre d'affaires, tandis que plusieurs grandes marques mondiales de l'activité Beauté se négocient sur des multiples de 3 à 5 fois le chiffre d'affaires. En comparaison, THG se négocie à environ 0,5 fois le chiffre d'affaires... Il existe plusieurs bons exemples de confirmations de fusions à la Bourse de Londres, notamment la scission de Costa Coffee par Whitbread en avril 2018 et celle de l'activité Consumer Healthcare de GSK en juillet 2021 ", a déclaré Kelso.

----------

Smart Metering a accepté un rachat par des fonds d'investissement privés conseillés par Kohlberg Kravis Roberts. KKR paiera 955 pence par action Smart Metering, soit une prime de 40 % par rapport au cours de clôture de mercredi. Cela donne à Smart Metering une évaluation de 1,3 milliard de livres sterling sur une base entièrement diluée et une valeur d'entreprise de 1,4 milliard de livres sterling. "L'offre de KKR reconnaît la force et la résilience de notre modèle et permettra à SMS de disposer des capitaux nécessaires pour accélérer et libérer tout son potentiel de croissance. Le prix de l'offre représente une prime significative par rapport au cours actuel de l'action et permet aux actionnaires de réaliser une valeur immédiate et attrayante pour leur participation", a déclaré Tim Mortlock, PDG de Smart Metering.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.