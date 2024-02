DS Smith Plc figure parmi les 1ers fabricants européens d'emballages industriels en carton ondulé et en papier recyclé. L'activité du groupe s'organise autour de 2 familles de produits : - emballages en carton ondulé recyclé : caisses américaines, emballages d'expédition, octabins, plateaux pour traiteurs, intercalaires, présentoirs PLV, etc. ; - cartons plats : cartons redoublés et cartons mousse, cartons techniques non couchés, cartons spéciaux sur mesure, intercalaires de protection, etc. La répartition géographique du CA est la suivante : Royaume Uni (15,8%), France (14,6%), Ibérie (11,8%), Italie (11,8%), Allemagne (9,3%), Etats-Unis (8,2%) et autres (28,5%).

