(Alliance News) - Mondi PLC a revu à la hausse sa proposition de rachat de son homologue DS Smith PLC, a rapporté Bloomberg vendredi.

Citant des personnes ayant connaissance du dossier, Bloomberg a indiqué que Mondi avait amélioré sa proposition indicative d'achat d'actions "il y a plusieurs jours".

Toutefois, DS Smith considère toujours cette offre comme insuffisante, selon Bloomberg.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-01/mondi-is-said-to-boost-takeover-bid-for-packaging-rival-ds-smith?srnd=deals

Les actions de DS Smith ont clôturé en hausse de 1,4 % à 326,62 pence chacune à Londres vendredi. Sa capitalisation boursière s'élève à 4,50 milliards de livres sterling. Mondi a augmenté de 0,2 % à 1 412,00 pence, ce qui lui confère une valeur de marché de 6,23 milliards de livres sterling.

Le mois dernier, Mondi a évoqué l'idée d'une éventuelle offre pour son homologue DS Smith PLC, spécialisé dans l'emballage, mais a déclaré qu'une acquisition devrait correspondre à sa politique d'allocation de capital.

Mondi a expliqué en février qu'il n'en était qu'aux premiers stades de l'examen d'une offre pour DS Smith. L'entreprise estime qu'un rapprochement constituerait une "opportunité passionnante de créer un leader industriel dans le domaine des solutions d'emballage durables à base de papier en Europe".

L'éventuelle fusion donnerait naissance à une entreprise d'une valeur de plus de 10 milliards de livres sterling.

Mondi a ajouté à l'époque : "La stratégie de Mondi est d'assurer une croissance génératrice de valeur et, comme indiqué ci-dessus, d'adopter une approche disciplinée en matière d'acquisitions et d'investissements dans le cadre de l'allocation de son capital. Toute transaction avec DS Smith serait évaluée à l'aune de ce cadre. Mondi reste déterminé à maintenir une position financière forte et stable, soutenue par une solide cote de crédit de première qualité et une politique de dividende visant à offrir aux actionnaires une croissance du dividende à long terme dans le contexte de sa politique de couverture déclarée."

La déclaration de Mondi, dont le siège se trouve à Weybridge, dans le Surrey, fait suite à l'annonce par DS Smith de la réception d'une manifestation d'intérêt très préliminaire de la part de son homologue de l'industrie de l'emballage.

"Le conseil d'administration de DS Smith comprend que Mondi envisage une offre possible pour DS Smith, bien qu'aucune proposition n'ait été reçue à ce stade", a déclaré DS Smith à l'époque.

Selon les règles britanniques en matière d'OPA, Mondi dispose d'une date limite de dépôt d'offre (put up or shut up) fixée au 7 mars.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

