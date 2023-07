DSG Global Inc. est une société de développement technologique. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de solutions de gestion de flotte pour l'industrie du golf, ainsi que pour des applications commerciales, gouvernementales et militaires. Les principales activités de sa division de gestion de flotte et de golf sont le développement, la vente et la location de dispositifs de suivi du système de positionnement global (GPS) et d'interfaces pour les véhicules de golf, ainsi que les services de soutien connexes. Sa division des véhicules électriques s'occupe de l'importation, de la commercialisation et de la distribution d'une gamme de véhicules de tourisme électriques à basse et à haute vitesse destinés à un usage pendulaire, familial, commercial et public. Le produit phare de la société est l'unité de contrôle TAG. Le TAG peut fonctionner comme une unité autonome ou avec l'un des deux écrans, tels que l'écran alphanumérique INFINITY 10 ou l'écran tactile haute définition INFINITY. La gamme de produits TAG est vendue et installée dans le monde entier dans des installations de golf et dans des établissements commerciaux.

Secteur Téléphones et appareils portatifs