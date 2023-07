DSS, Inc, anciennement Document Security Systems, Inc, est un développeur et un distributeur de technologies sécurisées. La société se concentre sur la sécurité de la blockchain, le marketing direct, la santé, l'emballage des produits de consommation, l'immobilier et les actifs numériques titrisés. Elle s'engage à fournir des solutions pour protéger les entreprises, les institutions financières et les gouvernements contre la contrefaçon et la fraude. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, exerce ses activités dans divers secteurs d'activité, qui comprennent le groupe du marketing direct ou de la vente en ligne, le premier emballage, la technologie du protocole Internet (IP), le groupe de la bio-santé, le groupe des valeurs mobilières et de la fintech, le groupe de l'énergie, la vie sécurisée et la technologie blockchain. Ses secteurs comprennent le marketing direct ou le groupe de vente en ligne, Premier Packaging et la technologie IP. Son segment Marketing direct est engagé dans la fourniture de services pour aider les entreprises dans le modèle commercial gig. Son segment Premier Packaging opère sur les marchés de la boîte pliante en carton, de l'emballage intelligent et de l'impression de sécurité des documents.

Secteur Emballages papier