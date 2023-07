DSV A/S est spécialisé dans les prestations de transport. Le CA par activité se répartit comme suit : - organisation et gestion de transport aérien et maritime (73,4%) ; - transport routier (16,4%) ; - prestations de services logistiques (10,1%) : prestations de stockage, de conditionnement, de passage à quai (réexpédition de marchandises sans stockage) et de distribution destinées essentiellement aux industriels ; - autres (0,1%). La répartition géographique du CA est la suivante : Danemark (7,2%), Allemagne (7,5%), Royaume Uni (4,1%), Suède (3,6%), Etats -Unis (22,4%) et autre (55,2%).

Secteur Frêt aérien et logistique