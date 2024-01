DSW Capital plc (DSW) est une société basée au Royaume-Uni, qui opère en tant que réseau de licences de services professionnels de taille moyenne. La principale activité de la société et de sa filiale, DSW Services LLP, est la concession de licences de la marque Dow Schofield Watts et des marques associées pour une utilisation dans le secteur des services professionnels. Elle gère des accords de licence avec 20 entreprises licenciées et 97 professionnels, répartis dans sept bureaux en Angleterre et deux en Écosse, qui travaillent principalement sous la marque Dow Schofield Watts. Son marché britannique comprend environ 5 000 sociétés de services professionnels, réparties en trois segments : Big 4, mid-market et high-street. La société offre une gamme de services, qui comprend la gestion des risques ABL, la planification d'entreprise, le redressement d'entreprise, le conseil en financement d'entreprise, le conseil en endettement, les entreprises DSW, le financement par actions, la diligence financière, les services médico-légaux, les solutions en matière de propriété industrielle, le conseil fiscal, les services d'évaluation et la planification patrimoniale.

Secteur Services à la personne