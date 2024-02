(Alliance News) - DSW Capital PLC a averti jeudi que ses résultats annuels seraient inférieurs aux attentes dans un contexte de tiédeur des marchés des fusions et acquisitions.

Les actions de DSW ont plongé de 26% à 45,00 pence chacune à Londres jeudi matin.

DSW est une société de conseil financier basée à Warrington, en Angleterre, qui fournit des services de conseil dans des domaines tels que le financement des entreprises et la diligence raisonnable.

La société a enregistré cinq mois consécutifs d'amélioration de ses performances commerciales jusqu'à la fin du mois de décembre, les détenteurs de licences signalant un retour à des niveaux plus normaux d'activité de fusion et d'acquisition.

Cependant, DSW a déclaré qu'il était "décevant" de voir ses revenus de réseau en janvier tomber "substantiellement en dessous de nos attentes".

L'entreprise prévoit désormais un bénéfice avant impôt ajusté pour l'exercice clos le 31 mars compris entre 600 000 et 700 000 livres sterling, ce qui est inférieur aux prévisions précédentes de 1,1 million à 1,4 million de livres sterling. Il s'agirait d'une baisse par rapport au bénéfice avant impôt de 1,4 million de livres sterling pour l'exercice 2023.

"Plus important encore, en février, nous avons été informés à la fois d'un glissement de certains revenus de contrats précédemment anticipés et, dans une moindre mesure, de l'abandon de contrats, ce qui aura un impact sur les performances du groupe pour l'exercice 24", a ajouté la société.

"Compte tenu du retour à une plus grande incertitude sur le marché général des fusions et acquisitions, le conseil d'administration est désormais plus prudent quant aux résultats de l'exercice 25".

Le directeur général James Dow a déclaré : "Bien qu'il soit très décevant de constater que la tendance à l'amélioration que nous avions observée sur le marché des fusions et acquisitions s'est arrêtée, notre confiance dans les perspectives à moyen terme du groupe est inébranlable, et nous restons bien positionnés pour le retour du marché des fusions et acquisitions.

"Entre-temps, nous continuons à investir dans le recrutement et à développer le réseau. La diversification dans de nouvelles lignes de services qui ne dépendent pas des fusions et acquisitions reste une priorité. Les licenciés en redressement d'entreprise et en conseil fiscal, qui ont été acquis au cours de l'année, ont obtenu de bons résultats, et nous enregistrons un nombre record de demandes de renseignements de la part de nouveaux partenaires et licenciés potentiels".

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

