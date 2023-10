DT Midstream, Inc. possède, exploite et développe un portefeuille de gazoducs et de réseaux de collecte de gaz naturel. La société fournit des services de gaz naturel à ses clients par le biais de deux segments principaux : Pipeline et autres, qui comprend ses pipelines interétatiques, ses pipelines intrastatiques, ses systèmes de stockage, ses pipelines latéraux et ses usines de traitement connexes ainsi que ses installations de compression et de surface, et Collecte, qui comprend ses systèmes de collecte et ses usines de traitement connexes ainsi que ses installations de compression et de surface. Elle opère dans les régions du Midwest des États-Unis, de l'Est du Canada et du Nord-Est des États-Unis, qui transportent le gaz naturel produit dans les formations de gaz naturel sec de Marcellus/Utica du bassin des Appalaches. Les filiales de la société comprennent Bluestone Pipeline Company of Pennsylvania, LLC, DTE Appalachia Gathering, LLC, DTE Appalachia Holdings, LLC, DTE LEAP Gas Gathering, LLC, DTE Louisiana Gathering, LLC, et Susquehanna Gathering Company I, LLC.