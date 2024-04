DTE Energy Company est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et distribution d'électricité (44,8%) : à près de 2,3 millions de clients au Michigan ; - négoce de produits énergétiques (35,5%) ; - acquisition, transmission et distribution de gaz naturel (13,5%) : environ 1,3 million de clients ; - autres (6,2%).

Indices liés S&P 500