Exclusif - Vanguard surmonte l'opposition des Républicains à sa participation dans les services publics américains

Données financières USD EUR CA 2023 17 072 M - 15 494 M Résultat net 2023 1 272 M - 1 154 M Dette nette 2023 20 672 M - 18 762 M PER 2023 18,3x Rendement 2023 3,42% Capitalisation 23 365 M 23 365 M 21 206 M VE / CA 2023 2,58x VE / CA 2024 2,67x Nbr Employés 8 929 Flottant 93,3% Graphique DTE ENERGY COMPANY Tendances analyse technique DTE ENERGY COMPANY Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Baissière Evolution du Compte de Résultat Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 16 Dernier Cours de Clôture 113,36 $ Objectif de cours Moyen 128,86 $ Ecart / Objectif Moyen 13,7% Révisions de BNA Dirigeants et Administrateurs Gerardo Norcia Chairman, President & Chief Executive Officer David Ruud Chief Financial Officer & Senior Vice President Steven B. Ambrose Chief Information Officer & Vice President Robert A. Richard Executive Vice President-IT & Customer Service Gail J. McGovern Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) DTE ENERGY COMPANY -3.55% 23 365 NEXTERA ENERGY -9.68% 152 789 IBERDROLA, S.A. 7.96% 81 869 SOUTHERN COMPANY 4.94% 81 715 DUKE ENERGY CORPORATION -3.52% 76 572 ENEL S.P.A. 22.51% 68 976