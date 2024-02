Dubai Insurance Company PSC est une société basée aux Émirats arabes unis qui fournit des produits et services d'assurance et de réassurance. La société est organisée, avec ses filiales, en trois secteurs d'activité : le secteur de l'assurance générale comprend l'assurance automobile, l'assurance maritime, l'assurance incendie, l'ingénierie, l'assurance accidents et l'assurance médicale ; le secteur de l'assurance vie comprend l'assurance vie individuelle et collective, et le secteur de l'investissement comprend l'investissement et la gestion de trésorerie pour le compte propre de la société. La société propose des capacités dans toutes les branches d'assurance, avec le soutien de sociétés de réassurance telles que Swiss Re (Suisse), Hanover Re (Allemagne), SCOR et CCR (France), entre autres. Au 31 décembre 2011, la Compagnie avait une filiale à part entière, Vattaun Limited, une société basée sur les îles Vierges britanniques qui opère dans le secteur des investissements.

Secteur Assureurs et courtiers généralistes