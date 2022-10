L'opérateur hospitalier Burjeel fixe le prix de son introduction en bourse au plus bas, pour lever 300 millions de dollars.

L'opérateur hospitalier Burjeel Holdings, basé à Abu Dhabi, a déclaré mercredi qu'il attendait un produit brut d'environ 1,1 milliard de dirhams (299,51 millions de dollars) de son introduction en bourse, après avoir fixé le prix de l'action à l'extrémité inférieure d'une fourchette de prix.

Burjeel a fixé le prix final de son offre à 2 dirhams par action après avoir déclaré la semaine dernière que la fourchette serait comprise entre 2 dirhams et 2,45 dirhams.

"Le prix de l'offre a été fixé à 2,00 AED par action ordinaire", a déclaré Burjeel, qui a confirmé qu'elle vendrait 11 % du capital social émis de la société, soit plus de 550,7 millions d'actions de la société.

La demande brute pour l'introduction en bourse s'est élevée à plus de 32 milliards de dirhams, "ce qui implique un niveau de sursouscription de 29 fois", a déclaré Burjeel, ajoutant que la société devrait avoir une capitalisation boursière d'environ 10,4 milliards de dirhams lorsqu'elle sera cotée, ce qui est prévu lundi.

"Le prix proposé reflète notre volonté de privilégier une performance post-marché favorable après la cotation et nous sommes ravis que Burjeel Holdings soit l'une des plus grandes sociétés privées de soins de santé sur ADX une fois cotée", a déclaré Shamsheer Vayalil Parambath, fondateur et président de Burjeel.

VPS Healthcare Holdings continuera à détenir une participation majoritaire de 70 % dans Burjeel après la cotation, a précisé Burjeel.

En septembre, l'International Holding Company d'Abu Dhabi, présidée par le conseiller à la sécurité nationale des EAU, a acheté une participation de 15 % dans la société.

La Dubai Islamic Bank était le gestionnaire principal et la First Abu Dhabi Bank la banque réceptrice principale. International Securities était le conseiller financier et BHM Capital Financial Services le conseiller en matière de cotation, a déclaré Burjeel. JPMorgan Securities a joué le rôle de conseiller en marchés de capitaux auprès de la société et de l'actionnaire vendeur. (1 $ = 3,6727 dirhams des EAU) (Reportage de Yousef Saba ; édition de Shri Navaratnam)