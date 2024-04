DucGiang Chemicals Group JSC est une entreprise vietnamienne active dans le secteur de la fabrication de produits chimiques. Les activités de la société comprennent la fabrication et le commerce de produits chimiques utilisés dans diverses opérations de fabrication industrielle et alimentaire. Les principaux produits de la société comprennent le phosphore jaune, l'acide phosphorique, le tripolyphosphate de sodium, l'acide alkylbenzène linéaire sunfonique, les détergents, les silicates, le ferrophosphore, les engrais, les additifs alimentaires, l'acide sulfurique et d'autres produits chimiques de nettoyage. Elle fabrique également des bouteilles en plastique et loue des entrepôts.

Secteur Chimie diversifiée